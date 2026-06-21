Кинолог рассказал «Моспитомцу» об особенностях воспитания собаки из приюта

День кинолога — профессиональный праздник тех, кто посвятил себя изучению поведения собак, их воспитанию и дрессировке — отмечается в России 21 июня. В честь этой даты сервис «Моспитомец», помогающий столичным приютам находить семьи для бездомных животных, поговорил с Аленой Пивовар, кинологом, специалистом по социализации животных приюта «Зеленоград» ГБУ «Доринвест». Она рассказала, как выстроить с четвероногим другом доверительные отношения и избежать распространенных ошибок в воспитании.

— Чем поведение собак из приюта отличается от поведения животных, выросших в семье?

— Домашняя собака как ребенок, выросший в любящей семье: он чаще всего уверен в себе и знает границы. Приютская — как приемный ребенок из неблагополучной среды: она насторожена, может не доверять и ждать подвоха. Ей нужно время, чтобы понять, что вы ее не бросите.

— Сколько длится адаптационный период у приютской собаки в среднем и как помочь установить доверительные отношения с питомцем из приюта?

— В среднем адаптация длится от трех дней до трех месяцев. Это называется «правило трех»: три дня — на шок, три недели — на привыкание к режиму, три месяца — на полное принятие вас как своих. Чтобы помочь, есть три главных правила. Первое — режим: кормите, выгуливайте и укладывайте спать в одно и то же время. Это дает чувство безопасности. Не перегружайте долгими прогулками и гостями. Второе правило — игнор в первую неделю: не тискайте и не хватайте собаку. Дайте ей освоиться в одной комнате, поставьте лежанку в угол. Дождитесь, пока она сама подойдет к вам. И третье — зона отдыха: у собаки обязательно должен быть укромный уголок, где ее никто не трогает.

— Когда начинать дрессировку приютской собаки и нужны ли специальные методы дрессировки для собаки из приюта?

— В первые две-три недели забудьте о командах. В это время только адаптация и привыкание к кличке. Активную дрессировку начинайте после трех-четырех недель, когда собака станет есть из рук и смотреть вам в глаза. Специальных команд не существует, но методы должны быть строго позитивными. Категорически запрещено наказывать за лужи или страх — это разрушит хрупкое доверие. Вместо запретов («Нельзя!») учите команду «Можно» или переключайте внимание на игрушку. Хвалите за каждый правильный шаг.

— Может ли щенок получить психологическую травму, которая повлияет на его поведение во взрослом возрасте?

— Да, и это критически важный момент. Психика щенка наиболее пластична и уязвима до четырех-пяти месяцев. Если в этом возрасте его били, сильно пугали или изолировали от людей, этот опыт закрепляется в подсознании. Во взрослом возрасте такая собака может быть немотивированно трусливой или проявлять агрессию без видимых причин. Вылечить это полностью нельзя, но поведение можно мягко скорректировать долгой терапией, любовью и терпением.

— Как дать собаке понять, что она неправильно себя ведет?

— Собаки не понимают речи, но отлично считывают эмоции и последствия действий. Лучший метод — тайм-аут и замена. Грызет обувь — спокойно забираем ее, убираем с глаз долой и даем альтернативу — игрушку. Как только взяла игрушку — бурная похвала. Прыгает на людей — поворачиваемся спиной, скрещиваем руки, игнорируем. Как только села — хвалим. Запомните: крик — это зло. Он учит собаку бояться вас, а не тому, что действие плохое. Коррекция — это всегда замена плохого поведения на хорошее.

— Собаки умеют обижаться или ревновать?

— Чувства обиды в человеческом понимании у собак нет. Когда собака отворачивается или тяжело вздыхает после вашего крика, это не «ты меня обидел», а стрессовая реакция на ваш гневливый тон. Она просто нервничает. А вот ревность — да, существует. Но это не обида, а конкуренция за ресурс (ваше внимание). Если вы гладите другую собаку, а ваша лезет между вами — она просто пытается вернуть себе ваш фокус внимания, потому что вы для нее самый ценный ресурс.

В поиске нового дома

«Моспитомец» подготовил подборку анкет собак из приютов Москвы. Возможно, именно среди них вы найдете своего будущего верного друга. В каталоге сервиса «Моспитомец» можно ознакомиться и с другими анкетами собак и кошек. У пользователей есть возможность настроить фильтры поиска и подобрать питомца по типу шерсти, окрасу, потенциальным размерам и возрасту.

Дорхану из приюта для безнадзорных животных ТиНАО 11 месяцев. Он маленький трусишка. Стоит лишь протянуть руку, как начинается представление. Но в этих звуках нет и следа агрессии, только глубокий страх. Это хороший знак, ведь все можно исправить. Он милый и харизматичный мальчик с огромным потенциалом. Специалисты уже начали с ним работать. Скоро они научат его не бояться рук, познакомят с ошейником и помогут стать уверенным и привлекательным псом. Дорхан мечтает о заботливых и терпеливых хозяевах, которые помогут ему раскрыться и увидят, что за страхом скрывается его доброе сердце.

Великан, ласковый и дружелюбный пес, оказался в приюте для безнадзорных животных ТиНАО после того, как прежняя хозяйка скончалась. Он очень дружелюбен и приветлив с людьми, буквально готов засыпать вас ласками. Однако животное проявляет агрессию по отношению к другим собакам, что, вероятно, связано с его пребыванием в приюте. Великану требуется опытный владелец или человек, готовый работать с кинологом.

Гера из приюта для содержания безнадзорных животных «Искра» — ласковая и преданная девочка шести лет с редким окрасом. В детстве ей пришлось пережить многое, но она не хочет вспоминать об этом. Гера когда-то была настороженной к людям из-за пережитых издевательств, но теперь от этой настороженности почти ничего не осталось. С другими собаками она прекрасно ладит: может поиграть, если захочет, но чаще предпочитает соблюдать субординацию. Гера молода, здорова, стерилизована, привита и воспитана командой профессиональных кинологов.

Амур — взрослый пес с золотым сердцем. Тигровый окрас и внушительные 60 килограммов массы делают его внешний вид устрашающим, однако за этой грозной оболочкой скрывается дружелюбная и нежная собака, прекрасно ладящая с детьми и взрослыми. Пройдя долгий путь от неуправляемого щенка до воспитанного и послушного питомца, он выполняет команды и с радостью встречает гостей. Амур регулярно тренируется, учится ездить в автомобиле и даже совершает вечерние пробежки. Он отлично подойдет для жизни в семье, но будущим владельцам стоит иметь опыт содержания крупных пород и быть готовыми работать с кинологом. Познакомиться с ним можно в приюте Западного административного округа.

Биби четыре года. Некрупная, милая и веселая девочка пока живет в городском приюте Западного административного округа. Ей нравится гулять, изучать новые запахи, интересные маршруты. Биби любит походы и новые встречи. Малышка приучена к поводку, старается дружить с другими собаками. К новым людям Биби сначала относится настороженно, но, привыкнув, начинает доверять.

Как обрести нового друга

Чтобы познакомиться с выбранным животным лично, нужно нажать кнопку «Записаться» в интересующей анкете сервиса «Моспитомец» и оставить свои контакты. После этого сотрудник приюта свяжется для уточнения времени визита для знакомства. В случае принятия решения взять животное в семью и прохождения собеседования оформляется договор ответственного содержания, потенциальному хозяину дается три дня на обдумывание и подготовку жилья.

Сервис «Моспитомец» на mos.ru предлагает единую базу более чем с тысячей социализированных питомцев из всех городских приютов столицы. Все животные привиты, чипированы и полностью готовы к переезду в любящую семью. Посмотрите анкеты и выберите того самого. Проект реализует столичный комплекс городского хозяйства Москвы и столичный Департамент информационных технологий.

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