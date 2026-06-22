Как вводить ягоды в детский рацион

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что при введении ягод в детский рацион лучше начинать со светлых плодов, поскольку они реже вызывают аллергические реакции.

«Начинать нужно буквально с половинки чайной ложечки в первой половине дня, чтобы успеть понаблюдать за реакцией в течение дня. На ночь давать новые ягоды не стоит», — подчеркнула она в беседе с 360.ru.

По словам Соломатиной, белую смородину, бананы и яблоки можно вводить в прикорм примерно в восемь — девять месяцев, а иногда с семи месяцев.

Красные ягоды, включая клубнику, малину и яркую черешню, врач советует отложить до года, а при склонности ребёнка к аллергии — до полутора лет.

Более крупные порции около 150 г лучше давать после полутора лет, добавила диетолог.

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