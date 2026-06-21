Психолог ответил, признаком чего может быть грубость ребенка

Педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин рассказал, что грубость ребёнка не всегда связана с невоспитанностью: за резкими словами могут стоять усталость, тревога, обида или другие сильные эмоции.

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«Грубость у ребёнка — это чаще всего не расчёт, а прорвавшаяся эмоция. Усталость, обида, бессилие, которые он не умеет назвать словами, вылетают единственным доступным способом — резкостью», — объяснил Ахмадуллин в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, у детей ещё формируются механизмы самоконтроля и управления эмоциями, поэтому они могут реагировать импульсивно.

При этом он подчеркнул, что это не оправдывает хамство, но помогает взрослым выбрать правильную реакцию.

Ахмадуллин отметил, что родители нередко сами усиливают конфликт: грубят в ответ, реагируют только на форму сказанного или общаются приказами и одёргиваниями.

Вместо этого психолог советует сохранять спокойствие, обозначать границы допустимого общения и показывать ребёнку, что его чувства услышаны.

Специалист добавил, что полезно помогать детям называть эмоции словами и разбирать конфликтные ситуации уже после того, как напряжение спадёт. Это помогает ребёнку осмыслить свои реакции и в будущем выражать недовольство не грубостью, а словами.

Ранее педагог-психолог, сооснователь «Умношкола» Шамиль Ахмадуллин в беседе с RT отметил, что критическое мышление и умение распознавать манипуляции помогут ребёнку безопасно находиться в сети.