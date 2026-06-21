Эксперт связал ЕГЭ с «политикой дебилизации молодежи»

Она делает граждан более подверженными обману мошенников, в том числе украинских.

Современные экзамены «бессмысленно сложнее» советских. Нередко вопросы теста непонятны даже «академикам».

Такое мнение зампред комитета Госдумы по экономической политике и доктор экономических наук выразил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«На самом деле, ЕГЭ и вообще политика дебилизации молодёжи направлена ровно на это — чем человек глупее, тем проще его обмануть. Потом мы начинаем жаловаться, что обманывают не те мошенники либеральные, которые всё это затевали, а украинские мошенники. Но что фундаментально важно — мы живём уже в постинформационную эпоху. Индустриальная эпоха была давно. Сейчас труд приобретает ценность только творческий. Сегодняшний ЕГЭ сложнее советских экзаменов, это правда. Но он бессмысленно сложнее. Когда академик смотрит и говорит: я не понимаю, что здесь написано».

Ранее Минпросвещения подвело итоги основного периода ЕГЭ. 5 263 человека набрали 100 баллов по истории, литературе, русскому языку и химии. Ещё у 154 участников по 200 баллов, сообщили в пресс-службе министерства.