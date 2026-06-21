Как защитить ребенка от перегрева

В теплое время года дети, которые много двигаются, но пьют недостаточно воды и носят плотную одежду, могут пострадать от перегрева. «Парламентская газета» узнала, чем опасно это состояние и как его можно избежать.

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Риски и опасности

Многие родители считают, что опасность перегрева существует только при экстремальной жаре свыше 35 градусов. На самом деле перегрев может возникнуть и при более умеренных температурах, рассказала «Парламентской газете» доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского университета Ольга Тарасова.

По ее словам, особенно неблагоприятными считаются следующие условия:

температура воздуха выше 28-30 градусов,

высокая влажность воздуха,

безветренная погода,

длительное пребывание под прямыми солнечными лучами,

интенсивные физические нагрузки на улице,

недостаточное потребление жидкости,

одежда из плотных, плохо пропускающих воздух тканей.

Отдельную опасность представляют закрытые пространства. Температура внутри припаркованного автомобиля летом может за считаные минуты повыситься до опасных значений даже при относительно комфортной погоде на улице.

Первые симптомы

На ранних этапах симптомы перегрева у ребенка могут быть неочевидными. Родителями следует обращать внимание на изменения состояния малыша. Повод насторожиться — покраснение кожи лица, горячая кожа, усиленное потоотделение, жажда, вялость, раздражительность, снижение активности, головная боль и отказ от еды.

«Если воздействие жары продолжается, состояние может ухудшаться. Тогда появляются выраженная слабость, головокружение, тошнота, рвота, сонливость, нарушение координации, учащенное сердцебиение», — перечислила Ольга Тарасова.

По ее словам, эти симптомы требуют немедленного прекращения пребывания на жаре и оказания помощи.

Главная помощь — профилактика

Чтобы избежать перегрева, ребенок должен пить достаточно воды.

«Следует помнить, что дети во время игры часто забывают пить, поэтому родителям важно периодически предлагать воду самостоятельно», — напомнила врач.

Предпочтение следует отдавать светлой одежде, свободному крою и натуральным дышащим тканям.

«Одежда не должна затруднять теплоотдачу», — подчеркнула Ольга Тарасова.

По ее словам, панама, шляпа или кепка значительно снижают риск солнечного удара.

Время пребывания на солнце лучше ограничить. Самые жаркие часы — примерно с 11:00 до 16:00. Это время лучше провести в помещении, в тени или под навесом.

«Активные игры на открытом солнце в жару значительно повышают риск перегрева. В особенно жаркие дни спортивные занятия лучше переносить на утренние или вечерние часы», — посоветовала врач.

Тепловой и солнечный удары

Если вовремя не среагировать, перегрев может привести к тепловому или солнечному удару.

«Солнечный удар считается разновидностью теплового и развивается при длительном воздействии прямых солнечных лучей на голову. Это уже не просто перегрев, а опасное состояние, при котором нарушается работа центральной нервной системы и механизмов терморегуляции», — предупредила Ольга Тарасова.

Признаками теплового или солнечного удара у ребенка являются:

сильная слабость,

выраженная сонливость,

высокая температура тела,

тошнота и рвота,

сильная головная боль,

спутанность сознания,

необычное поведение,

судороги,

потеря сознания.

«Чем младше ребенок, тем быстрее может развиваться тяжелое состояние», — предупредила врач.

Если родители заподозрили у ребенка признаки перегрева, теплового или солнечного ударов, нужно перенести малыша в прохладное место и обеспечить доступ свежего воздуха. Дальше следует снять лишнюю одежду, приложить прохладные влажные полотенца к коже, обтирать тело водой комнатной температуры и использовать вентилятор.

«Особенно эффективно охлаждать область шеи, подмышечных и паховых складок, где проходят крупные сосуды. Важно помнить: ледяная вода и резкое охлаждение могут вызвать сосудистый спазм, поэтому использовать их следует с осторожностью», — сказала Ольга Тарасова.

Если ребенок находится в сознании и может пить, ему необходимо давать воду небольшими порциями. При этом не рекомендуется использовать сладкие газированные напитки, энергетики, крепкий чай или кофе.

Если ребенок потерял сознание, у него судороги, спутанность сознания, повторная рвота, температура тела выше 40 градусов, а меры по охлаждению не помогают, нужно вызвать скорую помощь. Также скорую следует вызывать при любом подозрении на тепловой удар у младенцев.

К сожалению, тяжелый тепловой удар может поражать головной мозг, сердце, почки и другие органы, сказала врач.

«Без своевременной медицинской помощи состояние способно представлять непосредственную угрозу жизни», — предупредила Ольга Тарасова.

Родителям важно не ждать, что симптомы пройдут сами собой, а при появлении тревожных признаков незамедлительно обращаться за медицинской помощью.