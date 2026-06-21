Педагог ответил, что поможет обезопасить ребенка в интернете

Педагог-психолог, сооснователь «Умношкола» Шамиль Ахмадуллин в беседе с RT отметил, что критическое мышление и умение распознавать манипуляции помогут ребёнку безопасно находиться в сети.

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Он добавил, что программы блокировок, родительский контроль и запрет гаджетов не всегда работают — дети всё равно находят способы это обойти.

«Вместо этого стоит развивать в ребёнке критическое мышление, умение учиться и думать самостоятельно. Правильно искать информацию и проверять её достоверность. Это простая привычка — не верить всему подряд, а сомневаться. "А это вообще правда? А кто это написал? А зачем мне это показывают?" Ребёнок, у которого такая привычка есть, и фейк распознает, и на мошенников не клюнет, и поймёт, когда им пытаются манипулировать», — объяснил собеседник RT.

По его словам, для развития подобной привычки необходимо привлекать ребёнка к дискуссиям и разговаривать. Например, вместе смотреть те же ролики в соцсетях. Но при этом нужно заставлять размышлять и сомневаться.

«Спрашивайте: "А как думаешь, это правда или человек придумал, чтобы лайков набрать?" Наткнулись на рекламу — "А почему, по-твоему, нам это так настойчиво суют?". Так вы вместе учитесь сомневаться. И постепенно ребёнок начинает делать это сам, без вас. Вот это и есть настоящая защита — та, что всегда при нём», — отметил педагог-психолог.

Он добавил, что критическое мышление напрямую связано с развитием когнитивных способностей: внимания, памяти, логики и понимания причинно-следственных связей.

«Ребёнок, который умеет анализировать информацию, не только безопаснее чувствует себя в интернете. Ему проще учиться в школе, осваивать новые навыки и принимать решения в жизни. Именно поэтому сегодня важно не просто давать детям знания, а учить их учиться. Это навык, который останется с ними на всю жизнь и поможет уверенно ориентироваться в мире, который постоянно меняется», — заключил Ахмадуллин.

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