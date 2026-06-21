Сенатор призвал повышать цифровую грамотность детей с раннего возраста

Член комитета СФ по социальной политике Наталия Косихина выступила за повышение цифровой грамотности детей с самого раннего возраста, чтобы они были защищены в интернете и научились грамотно пользоваться им.

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«Нам необходимо активно внедрять и популяризировать понятие цифровой гигиены. Нужно повышать цифровую грамотность детей с самого раннего возраста, делая это через понятные и интересные форматы: специальные познавательные статьи, интерактивные уроки в школах, доступные семинары и мастер-классы, качественные обучающие фильмы. Ребенок должен четко понимать, как защитить свои персональные данные, как распознать манипуляцию в сети и почему нельзя доверять незнакомцам в комментариях», — сказала она ТАСС.

Комментируя запрет в Великобритании с весны 2027 года доступа к соцсетям для лиц, не достигших 16-летнего возраста, она выразила мнение, что "путь тотальных и жестких запретов далеко не самый эффективный".

«Хочу отметить, что использование интернета сегодня несет не только риски, но и создает колоссальное пространство для развития, учебы, творчества и общения. Наша задача — не закрыть дверь в цифровой мир, а научить подрастающее поколение правильно им пользоваться», — добавила Косихина.

Сенатор отметила, что звучащие за рубежом заявления о планах полностью запретить доступ к соцсетям для подростков младше 16 лет обращают внимание на крайне важную и глобальную тему — защиту ребенка от деструктивного контента, буллинга, мошенников и нежелательных контактов с посторонними людьми, что является важнейшей задачей любого государства и общества.

При этом, по ее мнению, любые решения в столь чувствительной сфере должны приниматься только после открытого и всестороннего обсуждения с родительским, педагогическим и профессиональным сообществами.

Ранее премьер Великобритании Кир Страмер заявил, что доступ к соцсетям для лиц, не достигших 16-летнего возраста, будет запрещен в стране с весны 2027 года. По его убеждению, соцсети "специально созданы так, чтобы вызывать зависимость", и "делают детей менее счастливыми", облегчают травлю и преследование со стороны хулиганов и обидчиков, а также могут наносить вред психическому здоровью детей.