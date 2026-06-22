Сколько участников ЕГЭ сдаст экзамены в резервные дни

Основной период ЕГЭ 2026 года продолжат резервные сроки сдачи экзаменов с 22 по 25 июня. На участие в экзаменах в эти дни зарегистрировано почти 102 тыс. человек, большинство из них - выпускники прошлых лет (почти 60 тыс. человек), сообщили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора.

"Основной период ЕГЭ 2026 года продолжат резервные сроки сдачи экзаменов с 22 по 25 июня. Сдать экзамен в резервные сроки могут выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительной причине не смогли принять участие в ЕГЭ в основные сроки, либо завершить экзамен, или получили неудовлетворительный результат по одному из двух обязательных учебных предметов (русскому языку или математике). На участие в экзаменах в резервные сроки зарегистрировано почти 102 тыс. человек, большинство из них - выпускники прошлых лет (почти 60 тыс. человек)", - говорится в сообщении.

Экзамены пройдут в 2 457 экзаменационных пунктах (ППЭ), которые откроются во всех регионах России и в образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом. В проведении экзаменов будет задействовано более 90 тыс. организаторов и других специалистов ППЭ. Мониторинг хода экзаменов будут осуществлять около 7 тыс. общественных наблюдателей.

Больше всего участников в резервные сроки зарегистрировано на ЕГЭ по русскому языку (почти 43 тыс. человек), обществознанию (около 28,3 тыс.), профильной математике (более 27 тыс.), биологии (более 18 тыс.) и физике (около 14,5 тыс.).

Расписание резервных дней: 22 июня пройдут ЕГЭ по физике, информатике, литературе, русскому языку, химии и письменная часть по иностранным языкам; 23 июня - по базовой и профильной математике, обществознанию, истории, биологии, географии и устная часть по иностранным языкам; 24 и 25 июня - резервные дни по всем учебным предметам.