Рособрнадзор выступил против переноса начала ЕГЭ

Рособрнадзор счёл нецелесообразным предложение начинать ЕГЭ с полудня.

Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.

В Рособрнадзоре пояснили, что действующий порядок является оптимальным. Он позволяет завершать даже самые продолжительные экзамены в разумные сроки и минимизирует влияние дневной жары, пик которой приходится на промежуток с полудня до четырёх часов дня.

Кроме того, текущее расписание обеспечивает удобный график для всех задействованных в проведении экзаменов.

В Рособрнадзоре также добавили, что у большинства выпускников уже выработалась привычка просыпаться рано, а из-за стресса многие спят плохо вне зависимости от времени начала испытаний.

Ранее заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин рассказал, что мошенники под видом сотрудников приёмной комиссии могут выманивать у абитуриентов код для доступа в личный кабинет на «Госуслугах».