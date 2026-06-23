Рособрнадзор выступил против переноса начала ЕГЭ на 12 часов
Рособрнадзор счёл нецелесообразным предложение начинать ЕГЭ с полудня.
Об этом сообщили РИА Новости в ведомстве.
В Рособрнадзоре пояснили, что действующий порядок является оптимальным. Он позволяет завершать даже самые продолжительные экзамены в разумные сроки и минимизирует влияние дневной жары, пик которой приходится на промежуток с полудня до четырёх часов дня.
Кроме того, текущее расписание обеспечивает удобный график для всех задействованных в проведении экзаменов.
В Рособрнадзоре также добавили, что у большинства выпускников уже выработалась привычка просыпаться рано, а из-за стресса многие спят плохо вне зависимости от времени начала испытаний.
Ранее заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин рассказал, что мошенники под видом сотрудников приёмной комиссии могут выманивать у абитуриентов код для доступа в личный кабинет на «Госуслугах».