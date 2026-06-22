Минпросвещения РФ контролирует вывоз детей из Крыма

Министерство просвещения России отслеживает ситуацию с приостановкой детского отдыха в Крыму на оставшийся летний период. Из «Артека» организована плановая отправка детей по домам, а прием в «Алых парусах» отменен.

Сформирован оперативный штаб для решения текущих вопросов. Родителям предложат альтернативные варианты отдыха детей в других регионах, сообщили в ведомстве.

Напомним, что в соответствии с указом главы Крыма Сергея Аксенова в целях обеспечения безопасности прием и размещение детей в летних лагерях приостановлены с 22 июня до 1 сентября.