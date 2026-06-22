Детские лагеря в Крыму закрыли до конца лета

Детские лагеря в Крыму не будут работать до конца лета в целях безопасности. Такой указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

Прием, размещение детей и бронирование мест приостановили с сегодняшнего дня, ограничения продлятся до 1 сентября. Но еще 21 июня в соцсетях появились сообщения школьников и родителей о том, что в детском лагере «Артек» в Крыму отменяются смены, и автобусы с подростками, даже те, которые уже проехали мост, разворачивали обратно. А родителям тех, кто еще не выехал, звонили и сообщали об отмене. Рассказывает в соцсетях мама одного из школьников:

«Нам позвонили из Министерства образования Крыма и сообщили о том, что в этом году отменяются абсолютно все смены в детских лагерях. Наш сын получил бесплатную путевку за дипломы, и у нас уже собран чемодан, куплены вкусняшки. Завтра в 8:30 он должен был садиться на автобус и ехать, и вот в 20:00 звонят и говорят, что было экстренное заседание и приняли решение отменять все смены. Мы, конечно, в шоке».

В «Артеке», как пишут СМИ, во время одной из отмененных смен должен был пройти финал «Большой перемены» — это масштабный всероссийский конкурс для детей и подростков, входящий в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Судя по всему, запрет касается и уже забронированных и оплаченных путевок во все крымские лагеря. Непонятно, как будут возвращать детей, которые сейчас на пути в Крым, и тех, кто уже на смене.

Вот что Бизнес ФМ сказали в детском лагере «Ай-Кэмп», работающем в Крыму:

«Мы ждем официальной информации, официальных инструкций. Как только нам что-то будет известно, мы всех оповестим сегодня до конца дня или завтра с утра. Сейчас пока понимания нет. Пока просто ждем. Да, сейчас смена пока идет, дети в лагере. Пока все спокойно. А те, кто в процессе, в дороге, пока ничего не можем вам сказать. Пока ждем. Нужно время. Такой вопрос масштабный не решится быстро. Мы сами тут в таких же условиях сидим, ждем, пока непонятно ничего».

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрывали уже три раза за этот понедельник. Накануне в связи с авариями на объектах электросетевого хозяйства были введены графики ограничения режима потребления электроэнергии по регионам полуострова. В воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что на крымских АЗС приостановлен отпуск топлива как за наличный, так и за безналичный расчет, а также по талонам — его будут отпускать только госслужбам.