Детский нейрохирург дал чек-лист безопасности на лето

Детский нейрохирург Владимир Крылов дал чек-лист безопасности на лето
Главный внештатный детский нейрохирург Пермского края Владимир Крылов представил рекомендации по защите детей от летнего травматизма. Врач сформировал специальный перечень правил «Сезон без операций» для профилактики тяжелых повреждений головы.
Заведующий отделением детской нейрохирургии Краевой детской клинической больницы Владимир Крылов рассказал о специфике работы службы, созданной в регионе в 2014 году. По словам специалиста, за 12 лет медикам удалось выстроить систему транспортировки пациентов и существенно снизить показатели летальности.
Особое внимание доктор уделил летней безопасности, поскольку в каникулы дети часто остаются без надлежащего надзора. Для предотвращения госпитализаций в реанимацию эксперт разработал подробную инструкцию из 7 ключевых пунктов.
Основой защиты Крылов назвал обязательное и правильное ношение защитного шлема во время езды на велосипедах и самокатах, сообщает properm.ru.
Также родителям необходимо следить за питьевым режимом ребенка и давать чистую воду каждые 20 минут. Во избежание переутомления мозга и потери координации каждые 40 минут активных игр нужно прерывать на пятиминутный отдых в тени.
Врач призвал взрослых предварительно осматривать игровые площадки на наличие трещин и дефектов, не отвлекаться на мобильные телефоны и непрерывно контролировать траекторию движения детей. По мнению специалиста, родительская бдительность способна заменить дорогостоящую томографию.