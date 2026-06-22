Что подарить на рождение малыша?

Появление нового члена семьи – это настоящий праздник. Родные, близкие и друзья хотят сделать приятное маме и малышу. А потому обычно всегда дарят подарки. Кто-то решает преподнести конвертик с деньгами, а некоторые уверены, что именно полезные вещи будут уместнее. Мы предлагаем несколько идей для подарка. А что дарить, конечно, решать вам самим!

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Подарочный набор

Приходишь в детский магазин и глаза разбегаются! Знакомо такое? Хочется и то, и это… Российский бренд Choupette предлагает решение: коллекцию готовых подарочных наборов для новорождённых, в которых уже собрано всё, что действительно пригодится в первые недели дома. В коллекцию вошли четыре комплекта с разным наполнением: от самых деликатных аксессуаров до полноценного набора одежды с боди, ползунками, шапочкой и мягким трикотажным мишкой. Особенно трогательно, что игрушка выполнена из того же материала, что и вещи из комплекта, превращая набор в цельную историю, созданную с вниманием к каждой мелочи. Не меньше внимания заслуживает и палитра. Вместо привычных ярких оттенков: благородный экрю, глубокий графит и нежный мультицвет с акварельными переливами. Цвета выглядят современно, дорого и легко вписываются в гардероб малыша.

Игрушки-пазлы для купания

Обычно родители за ранее готовятся к рождение ребенка и покупают необходимые вещи, такие как коляска, кроватка, ванночка для купания. Так что лучше, если вы рассмотрите для подарка нечто оригинальное, например, игрушки-пазлы для водных процедур. Эти изделия бренда edda изготовлены из мягкого гипоаллергенного материала EVA. Он не содержит вредных веществ, не впитывает воду и устойчив к загрязнениям. Благодаря высококачественной печати изображение не выцветает от влаги, а рельефная поверхность стимулирует развитие сенсорики у малыша. Детали пазла легко прилипают к гладкой поверхности при намокании и не тонут в воде.

Все товары edda выполнены в нежных эстетичных оттенках, которые сочетаются между собой и гармонично дополняют интерьер, не отвлекая от ценных моментов.

Пеленки

Каждая мама скажет, что пеленок много не бывает! Особенно, если они красивые и очень приятные к телу. Мы про муслиновые от бренда BUBA KIDS. Есть несколько «Дальний Восток», «Северо-Запад», “Северный Кавказ” и другие, они объединились в серию детского текстиля с историями: для каждой коллекции запущен интерактивный сайт, где найдутся интересные факты о природе и наследии региона. Нежные натуральные ткани, природные оттенки, рисунки причудливых ландшафтов — для малыша и его первых историй о богатстве и чудесах природы России.

Детский шезлонг

Этот новомодный гаджет иногда спасает родителей. Спинка устройства регулируется в трёх положениях, что позволяет использовать его с первых дней жизни. Компактный шезлонг легко переносить из одной комнаты в другую, что позволяет ребёнку постоянно находиться рядом с мамой.

Фотоальбом “Наш малыш”

Все моменты взросления ребенка должны остаться в памяти! Причем, не в телефоне. А распечатанные. Сейчас на рынке много фотоальбомов. Есть те, куда можно вклеить кадры и сделать подписи, когда ребенок перевернулся в первый раз, пошел, когда появился первый зубик. А есть даже конвертик, куда можно вложить локоны после стрижки.

Детская косметика

Гель для купания, массажное масло, крем от опрелостей нужны на весь период младенчества. Вы можете поинтересоваться у мамы, каким брендам она доверяет или выбрать сами по отзывам.