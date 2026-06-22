Как отправить ребенка на лето к бабушке и не пожалеть об этом

На летних каникулах многие родители задаются вопросом: стоит ли отправить своего ребенка на отдых к бабушке и дедушке? Поездка к родственникам может стать началом доброй семейной традиции или, наоборот, настоящим эмоциональным испытанием. Эксперты Института дополнительного профессионального образования Департамента труда и социальной защиты населения Москвы в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали о плюсах и минусах такого отдыха, а также как сделать его комфортным для всех.

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Плюсы отдыха у бабушки с дедушкой

Взаимное обучение

У старшего поколения обычно больше времени на неспешное общение с ребенком и совместные занятия, поэтому для многих городских детей каникулы у родственников — возможность освоить полезные навыки: научиться ухаживать за растениями, собирать ягоды и грибы, готовить простые блюда.

«Новые умения становятся для детей поводом для гордости: кто-то впервые самостоятельно завяжет шнурки, вырастит клубнику или отправится на рыбалку с дедушкой. При этом обучение может быть взаимным: современные дети нередко учат своих старших родственников фотографировать на смартфон или пользоваться мобильными приложениями», — отметила преподаватель Института дополнительного профессионального образования Татьяна Шалупина.

Перезагрузка на свежем воздухе

Летние каникулы за городом — отличная возможность «перезагрузиться» и снять эмоциональное напряжение после учебного года. Свежий воздух, отсутствие информационного шума и неспешный ритм жизни помогают восстановить силы и заново открыть для себя простые радости.

Магия семейных традиций

Совместный просмотр старых фотографий, прогулки, приготовление блюд по семейным рецептам, рассказы о детстве родителей — все это позволяет узнать больше о семье и ее истории. Например, ребенок может узнать, что яблони в саду посадил его прапрадед, а рецепт любимого пирога бабушка привезла из командировки много лет назад. Такие моменты помогают ощутить связь с семейным наследием, учат бережному отношению к традициям семьи.

Минусы такого отдыха

Летние каникулы с бабушкой и дедушкой наполнены радостными моментами и новыми открытиями, но важно помнить, что смена привычной обстановки тоже своего рода испытание для ребенка:

Старшее поколение может придерживаться более строгих правил воспитания или чрезмерно опекать внуков. Если подход кардинально отличается от привычного, ребенку труднее адаптироваться. Критика, сравнение с другими детьми или постоянный контроль негативно влияют на самооценку и усиливают тревожность.

Еще один камень преткновения — длительное пребывание вне родного дома. Особенно тяжело разлуку с родителями переживают дети младшего возраста или ребята с высокой тревожностью. Они могут воспринимать отъезд как наказание.

«Родителям следует помнить, что отдых на природе и общение с родственниками не сможет их заменить. Если ребенок тяжело переносит разлуку, постоянно плачет, замыкается в себе или испытывает сильный стресс, позиция "потерпи, потом привыкнешь" только усугубит ситуацию. В таких случаях лучше постепенно увеличивать время разлуки или выбирать более мягкий формат отдыха, например, когда родители приезжают к родственникам на выходные и сохраняют регулярный контакт с ребенком», — посоветовала психолог и преподаватель Института дополнительного профессионального образования Мария Прочухаева.

Как сделать летние каникулы комфортными для всех

Эксперты Института дополнительного профессионального образования поделились рекомендациями, которые помогут сделать летние каникулы у бабушки и дедушки подарком для всей семьи:

Сохраните привычные ритуалы общения с ребенком: созванивайтесь, обменивайтесь фотографиями, обсуждайте события дня. Это поможет малышу чувствовать связь с родителями даже на расстоянии.

Дайте ребенку больше времени, чтобы привыкнуть к новому месту. Первые дни у родственников стоит провести вместе, чтобы малыш чувствовал себя в безопасности и не боялся разлуки.

Заранее обсудите с бабушками и дедушками основные правила: режим дня, ограничения в сладком или времени с гаджетами. Общие решения помогут избежать недопонимания и негативных детских эмоций.

Помните о потребности ребенка в активном досуге. Пожилые люди нередко ведут более спокойный образ жизни, а дети нуждаются в постоянном движении для развития и эмоциональной регуляции. Поговорите с родственниками о том, как организовать интересные и удобные для всех подвижные занятия.

Следите за эмоциональным состоянием ребенка. Если после отдыха у бабушки он возвращается радостным, более самостоятельным и уверенным в себе — значит, летний опыт удался. Если ребенок расстроен или подавлен, необходимо скорректировать формат следующих каникул.

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