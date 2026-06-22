Детский отдых в Крыму приостановлен: можно ли вернуть деньги за путевки

В Крыму приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в детских лагерях, оздоровительных организациях и других учреждениях отдыха, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Мера введена с 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года. Она затронет все объекты размещения, где планировалось проведение туристических, образовательных и прочих мероприятий с участием детей. Что известно о приостановке детского отдыха в Крыму и могут ли родители вернуть средства за несостоявшуюся поездку — в материале «Вечерней Москвы».

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Что произошло

21 июня глава Крыма сообщил, что в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Керченский полуостров четыре человека погибли, 28 получили ранения. 22 июня стало известно, что движение автомобилей по Крымскому мосту приостановлено.

Утром 22 июня Аксенов сообщил о подписании указа, который устанавливает ограничения на бронирование мест, прием и размещение детей в организациях отдыха в Крыму. Глава республики отметил, что в сложившейся ситуации такие меры необходимы для обеспечения общественной безопасности.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что ограничения не распространяются на лагеря, расположенные на территории Севастополя. Так, 24 и 25 июня состоятся плановые заезды детей в лагеря «Ласпи», «Горный» и «Алькадар». Губернатор добавил, что принимаются все необходимые меры для того, чтобы отдых в этих учреждениях состоялся даже в условиях возможного ограничения подачи электроэнергии.

В Республике Крым принято решение приостановить деятельность детских лагерей с 22 июня по 1 сентября (указ главы Республики Крым № 199-У от 22.06.2026). Если дети находятся сейчас в лагерях на территории республики — они будут возвращены домой. Информация об этом будет опубликована в канале департамента образования или сообщена лично родителям, — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Решение о приостановке бронирования мест, приема и размещения детей в организациях отдыха в Крыму затронуло в том числе международный детский центр «Артек», где 21–22 июня должен был состояться заезд очередной смены. По информации издания «Аргументы и факты», первые сообщения о проблемах с заездом детей появились в чатах родителей. По их сообщениям, некоторые дети уже были на полуострове и ехали в «Артек», но по пути автобусы якобы перенаправили в сторону Керчи. Также в социальных сетях распространялась информация о том, что часть детей успела заехать на смену и находилась на территории лагеря.

После введения ограничений в пресс-службе Министерства просвещения России сообщили, что для детей из международного детского центра «Артек» организовали плановый вывоз к местам их постоянного проживания. Для обеспечения их безопасности сопровождающих на всем пути следования координируют представители спецслужб. Также был отменен заезд в ВДЦ «Алые паруса».

Вся информация родителям передается в индивидуальном порядке. В сложившихся обстоятельствах им будут предложены альтернативные варианты отдыха и оздоровления детей в других регионах России, — говорится в сообщении ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Еще до введения ограничений в Крыму власти Ямала приняли решение об отмене отправки детей в лагеря республики. Так, 18 июня директор департамента молодежной политики Наиль Хайруллин сообщил, что отменяется отправка детей на вторую, третью, четвертую и пятую смены в лагерь «Мандарин» в поселке Песчаное, а детей с первой смены возвращают домой согласно плану. В своем Telegram-канале он предложил в качестве альтернативы отдыху в Крыму запись в лагеря Краснодарского края и в учреждение в Ноябрьске.

В пресс-службе Российского союза туриндустрии отметили, что ситуация с приостановкой приема и размещения детей в Крыму «стала неожиданностью для участников рынка». Туроператоры уже начали связываться с родителями детей, которых затронули ограничения, и прорабатывать замены программ отдыха. Среди вариантов решения ситуации предлагаются переносы поездок в другие регионы России, например в Краснодарский край, в том числе без потери уже приобретенных железнодорожных билетов. Решения в каждом случае принимаются индивидуально: родители могут выбрать между переносом сроков поездки и заменой места отдыха, пишет РБК.

Смогут ли родители получить компенсации

Кандидат юридических наук, вице-президент Невской коллегии адвокатов Андрей Алешкин рассказал, что родители смогут вернуть средства за оплаченный отдых детей (который так и не состоялся), несмотря на то что в случае с Крымом обстоятельства подпадают под категорию «форс-мажор».

Стандартная практика подразумевает, что при возникновении форс-мажорных обстоятельств сторона, предоставляющая услуги, не обязана возвращать полученные от заказчика средства. Однако в сложившихся условиях со стороны организаций будет разумным возместить средства, чтобы родители смогли все же организовать отдых детей. Россия — социально ориентированное государство. И я полагаю, что в этой ситуации лагеря и другие места размещения не откажут в возврате средств, — считает эксперт.

Однако теоретически при возврате средств за несостоявшуюся путевку из этих денег могут удержать стоимость перевозки ребенка до его родного города или в другой лагерь, предупредил юрист.

Но нужно понимать, что в сложившихся сейчас в Крыму обстоятельствах ни дети, ни взрослые не виноваты. В этой ситуации должен быть комплексный подход, и часть затрат следует взять на себя местным администрациям и транспортным компаниям. Я надеюсь, что родители пострадают в этой ситуации в меньшей степени. Те обстоятельства, которые сложились, являются объективными, направленными на безопасность. И в этих условиях социальная роль государства должна быть видна, — подчеркнул собеседник «ВМ».

Как вернуть средства

Если родители оплатили путевку непосредственно администрации лагеря, но поездка так и не состоялась, то им нужно написать заявление о возврате средств на имя администрации.Если оплата была совершена оператору-посреднику — заявление должно быть написано на его имя.

Лучше оформлять страховку на такие поездки, в том числе на детский отдых, на случай невозможности заезда, — посоветовал Алешкин.

Многие родители получают путевки в лагерь для своих детей на работе, например через профсоюзные организации. В этом случае, по словам юриста, оплаченные родителями средства будут возвращены работодателем. При этом если путевку оплачивал работодатель, то он как юридическое лицо, скорее всего, компенсацию не получит.

А если речь идет о путевках для детей из детских домов, для малообеспеченных семей или других получателей социальной помощи, то в этом случае компенсация будет полной вне зависимости от обстоятельств, — добавил эксперт.

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