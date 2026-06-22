Что важно учитывать при трудоустройстве подростков

Минтруд актуализировал рекомендации по подработке подростков. Если ранее основное внимание уделялось соблюдению возрастных ограничений и требований охраны труда, то теперь работодателям рекомендуется учитывать не только интересы несовершеннолетнего работника, но и его индивидуальные психофизические возможности.

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По данным минтруда, в 2025 году при содействии служб занятости были трудоустроены более 630 тыс. подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Дополнительные возможности для временной занятости предоставляет и государственная платформа "Работа в России", на которой работодатели ежегодно размещают тысячи вакансий для несовершеннолетних.

Главная смысловая перемена в том, что охрана труда подростка теперь читается шире прежнего. Раньше она держалась на возрасте и условиях рабочего места.

"Сейчас регулятор просит смотреть на психофизические возможности конкретного человека, а при найме подростка с инвалидностью сверяться с его программой реабилитации и абилитации и оснащать место по этим показаниям. Для линейного руководителя это значит, что формальный допуск по возрасту вопрос подбора задач уже не закрывает", - уточняет бизнес-консультант, основатель бизнес-сообщества "Русяев Клуб" Илья Русяев.

Отпуск у подростков длиннее, чем у взрослых - 31 день. При этом работодатель не имеет права отзывать подростка из отпуска или частично переносить его на следующий год

Базовые трудовые гарантии для подростков остаются неизменными. Как поясняет заместитель председателя Комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев, современные школьники могут заключить трудовой договор с работодателем уже по достижении 14 лет при согласии одного из родителей. Условия труда подростков не должны быть тяжелыми или угрожать здоровью. Есть ограничения и по времени нахождения на рабочем месте: детям до 16 лет можно работать не более 24 часов в неделю (4-5 часов в день); юношам и девушкам в возрасте от 16 до 18 лет - до 35 часов в неделю (7 часов в день). В учебный период эти нормы сокращаются вдвое.

Отпуск у подростков длиннее, чем у взрослых. Его продолжительность сохраняется. Минтруд напоминает, что ежегодный оплачиваемый отпуск несовершеннолетним предоставляется продолжительностью 31 календарный день и в удобное для них время. Работодатель не имеет права отзывать подростка из отпуска или переносить неиспользованную часть отпуска на следующий год. А вот подрабатывать по праздникам и выходным во время каникул подростки могут. Им это разрешили еще в прошлом году.

Минтруд расширил перечень профессий, куда могут привлекаться несовершеннолетние. Теперь таких профессий 90. Среди них появились помощник эколога, рабочий земельного хозяйства, уборщик служебных помещений. Также подростков можно принимать на работу в качестве помощника кондитера, пекаря и повара, овощевода, цветовода и виноградаря, изготовителя пищи быстрого приготовления. А еще школьники могут попробовать свои силы в роли грумеров, визажистов, помощников корреспондента или рекламного агента, разработчика программного обеспечения, полевода, младшего воспитателя, курьера и так далее. Но если работа предполагает постоянное взаимодействие с людьми, то работодателям рекомендуется проводить специальные инструктажи по вопросам психологической безопасности и поведения в конфликтных ситуациях. Ведь несформированная психика может резко реагировать на нестандартные ситуации.

То есть речь идет о расширении традиционного понимания охраны труда, которое теперь включает не только физическую, но и психологическую защиту несовершеннолетнего работника. В обновленных рекомендациях также отдельно подчеркивается необходимость профилактики гиподинамии. Как подчеркивает доцент кафедры аудита и корпоративной отчетности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Мощенко, минтруд переходит от формального соблюдения возрастных ограничений к комплексному подходу, ориентированному на здоровье, безопасность и профессиональную адаптацию подростков.