Родители рассказали, нужен ли телефон ребенку в летнем лагере

Перед началом летних каникул в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что мобильные телефоны в детских лагерях теперь под запретом. О массовых ограничениях заявляли, например, в пабликах Пермского края. Мнения в комментариях сразу же разделились - одни поддержали такое решение, другие посчитали, что лишать детей средства связи нельзя...

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Новости о тотальных запретах, как и ожидалось, оказались несколько преувеличены. В министерстве образования и науки Пермского края "РГ" пояснили, никаких официальных ограничений на использование детьми телефонов в летних оздоровительных лагерях власти не вводили. При этом сами руководители организаций вправе устанавливать собственные правила в случае проведения каких-либо мероприятий. И решения об этом они принимают без участия чиновников.

Некоторые родители, кстати, оказываются даже довольны, если узнают, что их ребенку не дадут много времени на то, чтобы сидеть в телефоне. Обычно дети в лагерях плотно загружены, и на гаджеты времени и сил у них почти не остается.

У нас дочка и так постоянно залипает там, - говорит пермячка Елена Плюснина. - Как вечером придет из школы, домашнее задание сделает и сидит там. На улицу гулять выйдет, и с подружками тоже в телефоны уткнутся.

В некоторых лагерях ограничение телефона становится частью программы - детей учат жить без гаджетов в реальном мире. Выдают один-два раза в день в строго определенное время, чтобы позвонить родителям.

Мама двух школьников восьми и десяти лет из Самары Марина Сивозян скептически отнеслась к идее использования телефона по расписанию. В разговоре с корреспондентом "РГ" она отметила, что сейчас связь то и дело пропадает, а значит, выделить детям какое-то определенное время для общения с родителями нереально. А оставаться в постоянном контакте важно "в целях безопасности".

Мои сыновья, которые как раз сейчас отдыхают в лагере по льготным путевкам, звонят каждый день. Никто не препятствует, - делится собеседница. - Но вот использовать гаджет, чтобы закрыться им там от новых впечатлений, друзей, движения и самой природы, вожатые просто не советуют, да и программа очень насыщенная, чтобы отвлекаться постоянно. И я, как мать, поддерживаю такой порядок. Но полный запрет на сотовые телефоны - конечно, "нет".

Женщина также отметила, что на местах сделали все возможное, чтобы максимально обезопасить детей в лагерях.

Есть лагерь, который из-за близости к стратегическому предприятию, куда периодически залетают вражеские дроны, и вовсе не открыли. Те же загородные комплексы, которые работают, сделали максимально безопасными. Например, стеклопакеты в корпусах усилили бронелентой, которая в случае ЧП предотвратит "дождь" из осколков стекла. Персонал подготовлен действовать четко в любых ситуациях, поэтому родители спокойны. И средства мобильной связи у детей тут не пустая игрушка, а тоже средство безопасности, - подчеркнула Марина.

Прямая речь

Екатерина Дударева, психоаналитический психолог, специалист по подготовке к публичным выступлениям:

Если вы придете на любой детский праздник, вы увидите стайку ребят, которые сидят в сторонке и не замечают сверстников, - они увлечены чем-то в своем смартфоне. Это печальная картина, потому что этим ребятам скучно говорить, смеяться, играть со сверстниками вживую. Они могут вступать в отношения только с кем-то виртуальным, кого не видно, кого можно довоображать. К сожалению, эта стратегия с огромной долей вероятности может перейти во взрослую жизнь. Сверстников в этом случае заменят коллеги, которые также будут казаться скучными просто потому, что навык общения не развит. Возвращаясь к примеру с детским праздником, можно возразить, что компания не подходит ребенку, что с другой ему было бы интереснее и он смог бы отложить телефон. При таком подходе мы получим новую социальную тенденцию - ожидания лучшего сообщества, фактически обрекая себя на одиночество в реальном мире. Резюмируя, могу сказать, что поддерживаю ограничение использования смартфонов в детских группах, лагерях. Это необходимо, чтобы дать ребятам возможность сформировать навык социального общения, научиться быть с другими людьми в одной комнате и поддерживать с ними связь, а не дистанцироваться.

Подготовила Наталья Решетникова, Новосибирск

Кстати

Забирать телефоны у детей в летнем лагере можно только если родители предварительно подпишут соответствующее разрешение. Телефон - это личное имущество. По закону, чтобы изъять такую вещь, необходимы веские основания и решение суда. Требование отдать телефон принудительно нарушает гарантированный Конституцией РФ принцип неприкосновенности собственности. Так что насильно сделать ребенку "прививку от зависимости" не получится,согласие на нее должно быть добровольным.