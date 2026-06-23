Приемных родителей хотят уравнять в правах и гарантиях с опекунами

Депутаты Нина Останина и Ярослав Нилов внесли на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов (№ 1267953-8, 1267964-8, 1268025-8) о распространении на приемных родителей всех прав и гарантий, положенных опекунам, включая право на отпуск по уходу за ребенком. Документы размещены в электронной базе палаты 23 июня.

Поправки в Семейный и Трудовой кодексы, а также закон о государственной противопожарной службе разработаны в целях устранения правовой неопределенности и унификации правоприменительной практики, а также во исполнение постановления Конституционного суда, вынесенного после жалобы сотрудницы МЧС Веры Михеевой.

Отмечается, что вместе с супругом она взяла на воспитание в приемную семью двух детей 2022 года рождения, приходящихся друг другу братом и сестрой. По договору о приемной семье детям установлено содержание, а приемным родителям — ежемесячное вознаграждение за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. Женщина обратилась по месту службы с рапортом, в котором просила предоставить ей отпуск по уходу за одним из приемных детей до достижения им возраста трех лет без сохранения денежного довольствия и выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком, однако получила отказ.

Согласно постановлению высшего судебного органа конституционного контроля, взаимосвязанное толкование существующих норм препятствует однозначному выводу, что законодатель, предоставляя опекунам право на такой отпуск, предполагал наличие этого права и у приемных родителей.

В случае принятия законы вступят в силу с 1 января 2027 года.