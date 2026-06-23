В России количество детских лагерей выросло на 2 тыс. за пять лет

Число организаций детского отдыха увеличилось за пять лет на 2 тыс., достигнув 40,5 тыс. в летнем сезоне 2026 года. Об этом сообщил в беседе с ТАСС министр просвещения Сергей Кравцов.

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«По итогам лета 2021 года функционировало 38 520 организаций отдыха детей и их оздоровления. В текущем сезоне планируют функционировать 40,5 тыс. организаций, это свидетельствует о том, что за пять лет количество детских лагерей выросло на 2 тыс.», — заявил Кравцов.

Министр также обратил внимание на положительную динамику в сегменте стационарных лагерей: с 2021 года их число увеличилось на 152 единицы и в 2026 году достигло 2 205. Это, по его словам, свидетельствует о системном развитии инфраструктуры круглогодичного отдыха.

По словам министра, в текущем году в 44 субъектах Российской Федерации запланирована установка 82 быстровозводимых жилых модулей и капитальный ремонт 38 объектов инфраструктуры. Такая модернизация, отметил Кравцов, позволяет не только расширять охват детей, но и повышать качество воспитательной работы, создавая для вожатых и педагогов современные условия для проведения мероприятий.