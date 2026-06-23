Травматолог рассказал, какие травмы чаще всего дети получают летом

Детям не надо запрещать забираться на горки, бегать и прыгать, однако необходимо рассказать о правилах безопасности и напоминать о них. Самарский врач-травматолог Дарья Седенкова рассказала о самых частых летних травмах детей.

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Главной является перелом рук. Дети, когда падают с велосипеда, роликов и самокатов, инстинктивно выставляют руки вперед. В итоге страдают запястья, предплечья и плечи. Также достаточно частыми считаются переломы ног, полученные при прыжках с высоты, и травмы на детских площадках.

Поэтому важно обратить внимание на покрытие площадки. Так, безопасными считаются резиновая плитка толщиной от 2-3 сантиметров, утрамбованный песок слоем от 30 сантиметров, синтетическая трава с амортизирующей подушкой. Опасными будут бетон, утоптанная земля, галька и поврежденное покрытие.

Отдельная тема — батуты. Врач-травматолог рассказала MK.Ru, что вместо одного ребенка одновременно на батуте прыгают 10-15 человек, имеющих разный вес. В результате легкий ребенок приземляется на ягодицы, а в этот момент на него летит более тяжелый. Итогом может стать компрессионный перелом позвоночника, поэтому боль в спине после батута — повод скорейшего обращения к врачу.

В последние годы в лидеры по травматизму вышли электросамокаты. Некоторые из них разгоняются до 100 километров в час, а падение с такой скорости гарантирует серьезные травмы.

Какие травмы можно получить при падении с самоката, велосипеда и роликов?

По словам врача, у самокатчиков чаще всего ломается запястье. Когда колесо цепляет бордюр, ребенок падает вперед, принимая всю нагрузку на кисти. Кроме того, типичными травмами от самоката считаются переломы в области локтя, выбитые зубы и рассечение подбородка. Обычно их получают во время резкого торможения, когда водитель перелетает через руль лицом вниз.

Велосипедисты часто ломают локти и ключицу. Особо опасен удар рулем в живот, потому что синяк может даже не появиться, но при этом внутренние органы могут быть повреждены. Если после такого падения ребенок выглядит бледным, вялым или хочет лечь, то нужно срочно вызывать "скорую".

Ролики фиксируют стопу, поэтому при падении кость голени ломается по спирали. Кроме того, часто дети получают перелом локтевого отростка, потому что падают назад и упираются прямыми руками.

Врач настаивает: "Шлем и защита — не опция, а необходимость". Они могут значительно уменьшить последствия падений.

Почему дети выпадают из окон?

Многие родители ошибочно считают, что москитная сетка может защитить от падения из окна. Однако она держится на пластиковых клипсах, которые не выдержат вес ребенка — если малыш обопрется на сетку, то клипсы сразу сломаются. Из-за тяжести головы дети падают головой вниз, в итоге получая травмы черепа, мозга и шейного отдела позвоночника.

Чем опасны летние купания?

Врач не рекомендует прыгать вниз головой в незнакомом месте. На дне может быть камень или коряга, удар об которые сломает шейные позвонки и повредит спинной мозг, а в тяжелых случаях приведет к параличу без возможности восстановления.

В незнакомом месте всегда надо проверять дно самостоятельно, заходя в воду ногами.

Кроме того, опасность представляет гидрошок. Если резко нырнуть в холодную воду, то произойдет рефлекторный спазм. В итоге ребенок может захлебнуться без крика и всплесков.

Что делать до приезда скорой?

При ушибе надо приложить что-то холодное через полотенце на 10-15 минут, а потом сделать перерыв на 20 минут. Не стоит растирать и разминать место повреждения, так как это усилит гематому.

В случае перелома необходимо обездвижить конечность подручными средствами. Например, веткой или линейкой, а потом зафиксировать бинтом. До приезда врача ребенка не стоит поить и кормить — на случай, если нужна будет операция.

Если у ребенка ожог, то следует держать место поражения под проточной водой 15 градусов в течение 15-20 минут. Ожог не надо мазать маслом, кремом или сметаной, потому что они создадут пленку, из-за которой тепло будет уходить вглубь. Кроме того, пузырь нельзя вскрывать.

Получив укус от животного, надо промыть рану мыльной водой 5-10 минут, а потом обработать антисептиком. Кроме того, в ближайшее время ребенок должен получить прививку от бешенства.