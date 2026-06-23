Педагог объяснил, как поддержать умственные способности ребенка летом

Педагог-психолог Шамиль Ахмадуллин рассказал, что летом поддерживать когнитивные навыки ребёнка лучше не через учебники и принуждение, а через интеллектуальные игры, загадки, логические задачи и небольшие квесты.

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«Если ребёнок за всё лето ни разу не сталкивается с математикой, мозг воспринимает её как неактуальную и убирает на второй план. Это не лень и не потеря способностей, а нормальный механизм работы памяти», — пояснил Ахмадуллин в беседе с газетой «Известия».

По словам специалиста, снижение учебных навыков во время каникул является естественным процессом, однако это не значит, что лето нужно превращать в продолжение учебного года. Ежедневные занятия по школьной программе могут вызвать раздражение и снизить мотивацию.

Ахмадуллин отметил, что лучше создавать элемент интереса и соревнования. Когда ребёнок разгадывает задачу ради азарта, он тренирует мышление, не воспринимая это как обычную учёбу.

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