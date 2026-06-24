Куда жаловаться, если ребенка высадили из автобуса

В Калининграде восьмилетнего ребенка, который якобы не оплатил проезд, высадили из автобуса. При проверке подтвердить факт оплаты не удалось, и контролер высадила мальчика. Отец пострадавшего направил перевозчику досудебную претензию и требование провести проверку по ситуации. Имеют ли контролеры право высаживать несовершеннолетних пассажиров и что делать в подобной ситуации, разбиралась «Вечерняя Москва».

Запрет, ответственность и штрафы

Согласно Уставу автомобильного и городского пассажирского транспорта, детей младше 16 лет запрещается высаживать из транспорта, если они не оплатили проезд и едут без сопровождения совершеннолетнего лица. Эта мера действует вне зависимости от видов маршрутов.

Лицам, которые принудительно высадили несовершеннолетних из транспорта, грозит административный штраф:

водителю — в размере пяти тысяч рублей;

должностным лицам — от 20 до 30 тысяч рублей.

Уголовная ответственность наступает:

в случае применения насилия, причинения вреда здоровью, уничтожения или повреждения имущества;

если действия представителя перевозчика привели к оставлению ребенка без помощи в опасном для жизни или здоровья состоянии.

Свидетели незаконной высадки несовершеннолетнего из транспорта могут обратиться в Федеральную службу по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) и написать заявление. В нем нужно указать контактные данные, сведения о месте и времени нарушения, номер маршрута.

Фактически проезд бесплатный

Председатель Союза пассажиров Кирилл Янков в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что в подобных ситуациях жалобу можно направить в Роспотребнадзор или даже в прокуратуру, так как это прямое нарушение закона.

«Также можно добиться компенсации понесенного ущерба, предъявив претензию перевозчику или организации, в штате которой состоит контролер. Если компенсация не будет выплачена, можно обратиться в суд», — добавил Янков.

По мнению эксперта, введенная норма, запрещающая высаживать несовершеннолетних пассажиров из общественного транспорта, «излишне широка».

«Она стимулирует подростков кататься в транспорте хоть целый день. Мне кажется, эта мера более целесообразна зимой, в сельской местности — понятно, что там высаживать ребенка нельзя», — считает собеседник «ВМ».

В то же время он не видит проблемы в том, чтобы высадить не оплатившего проезд ребенка летом в городских условиях. По его словам, принятая мера фактически вводит бесплатный проезд для детей до 16 лет, запрещая высаживать их из транспорта.

«Конечно, можно было бы добиваться потом, чтобы родители заплатили штраф за безбилетный проезд ребенка. Но добиться этого непросто», — добавил Янков.

5 февраля в Томске водитель автобуса № 29 выгнал школьника из салона из-за того, что ему не хватило двух рублей для оплаты проезда в транспорте.