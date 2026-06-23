Нет готового алгоритма, как правильно поступить родителю, если ребенок напился на выпускном, заявила в беседе с «Газетой.Ru» детский психолог Наталья Наумова. Следует заранее обсудить намерения ребенка и не перегибать с наказанием, отметила она.

«Важно исходить из личных убеждений, заранее поговорить со своим ребенком и договориться о своих ожиданиях — узнать ожидания ребенка и обсудить эти вопросы до того, как выпускной начался. У каждого родителя есть свое представление, что такое хорошо, что такое плохо, и понятно, что у ребенка тоже они есть. И здесь только в диалоге можно прийти к наиболее лучшему решению для семьи. И тем не менее, конечно, это не полезно и важно не поддерживать детей в этом направлении. Но и в то же время наказывать и ругать — тут важно понять, что хочется родителю, какой воспитательный урок хочется преподнести ребенку. Надо понять цель, исходя из нее, уже действовать», — сказала эксперт.

Лишняя строгость может подорвать доверие между родителем и ребенком, отметила психолог.