Какие образы на выпускной выбирают современные школьники в России

До главного праздника всех старшеклассников, которые в этом году покидают школу, осталось совсем немного. В последние выходные июня по всей России отгремят выпускные. Как пройдет главный школьный бал этого года, какие тренды в моде у вчерашних детей и во что это обойдется их родителям, узнавала корреспондент «МИР 24 Ольга Хасид.

Более 660 тысяч выпускников 11-х классов по всей России скоро получат аттестаты и навсегда попрощаются со своими школами. Выпускной бал это всегда затраты для родителей, а для самих виновников торжества праздник, который они запомнят на всю жизнь.

Глеб знает: выбрать костюм на выпускной нужно с первого раза. В последний школьный вечер все должно быть идеально. Поэтому молодой человек вместе с матерью отправился по магазинам. Костюм хочет светлых тонов, чтобы и не слишком строгий, и в то же время праздничный. Как говорится, и в пир, и в мир.

«Так как я спортсмен и все-таки предпочитаю уличный стиль, поэтому я не буду носить его в повседневной жизни. Будет в шкафу как напоминание о школьной жизни. Может быть, он мне понадобится на каких-то праздниках, днях рождения», — пояснил выпускник, Глеб Алиев.

Мать Глеба на подготовку сына денег не жалеет. Бюджет на наряд не ограничен, ведь в этот день нужно выглядеть на все 100. Еще и потому что она сама будет сопровождать его на вечер.

«Наверное, я все-таки соберусь на выпускной. Чувства? Конечно, слезы: с одной стороны радости, с другой грусти, потому что школа позади. Самое прекрасное время у детей это школа», — поделилась мать, Глеба Наталья Алиева.

С этим утверждением согласна и Анастасия. Девушка уже сдала все экзамены и неспешно готовится к выпускному. Примерила разные варианты от классического платья в пол до брючных костюмов и комбинезонов. Но остановилась на пыльно-розовом платье принцессы.

«Я хотела такое пышное платье, розовое, коротенькое, и хотела туфли, чтобы были с бантиками, с блестками. Как-то так в моменте я нашла, пошла померила, все понравилось, и резко так купили. Прическу я выбрала обычные локоны, потому что, в принципе, под мое платье это больше всего подходит, рассказала», — выпускница Анастасия Синицына.

Главный вопрос для родителей: сколько все это стоит? В этом году образ для девушки обойдется в среднем в 25-30 тысяч рублей без дополнительных услуг. В эту стоимость входит платье, макияж, укладка, маникюр, обувь и аксессуары. Для молодых людей общая сумма будет начинаться от 20 тысяч рублей базовый минимум: классический костюм, рубашка и туфли.

Пока выпускники работают над образом, родители заняты организационными вопросами. В этом году прощание со школой обойдется им в 45 тысяч рублей. Примерно половина этой суммы уйдет на развлекательную программу, банкет и фотографа.