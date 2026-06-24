Невролог рассказала, как избежать детского укачивания при путешествиях

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При длительном путешествии на автомобиле дети больше всего подвержены укачиванию. У них незрелый вестибулярный аппарат, из-за чего происходит сенсорный разлад. Как избежать детского укачивания, рассказала невролог НИКИ детства Патимат Машаннаева.

— Первое правило комфортной дороги — отказ от плотного приема пищи перед поездкой. Особенно противопоказано сладкое и жирное. Лучше предложить легкий перекус примерно за час до выхода, — подчеркнула эксперт.

Еще один важный момент — место посадки. По словам Машаннаевой, в машине ребенка следует усадить посередине заднего сидения, а в поезде — по ходу движения.

Эксперт также посоветовала не давать ребенку телефон или другие гаджеты, так как сменяющиеся картинки могут лишь усилить тошноту. Лучше всего поиграть в устные игры или включить аудиосказку, передает «Радио 1».

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