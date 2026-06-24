Невролог рассказал, сколько нужно спать детям и подросткам

Невролог Екатерина Демьяновская, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест», рассказала RT, сколько должны спать дети и подростки в разном возрасте и как понять, что ребёнку не хватает отдыха.

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«Потребность в сне зависит от возраста: чем младше ребёнок, тем больше времени ему нужно для восстановления. Детям трёх — пяти лет обычно требуется 10–13 часов сна в сутки, детям 6–12 лет — 9–12 часов, а подросткам 13–18 лет — 8–10 часов. Эти значения включают как ночной сон, так и дневной отдых», — отмечает врач.

По её словам, дневной сон дошкольника может быть включён в норму, а школьнику нужен полноценный ночной сон без регулярных недосыпов — и потребности в дневном сне у ребёнка школьного возраста возникать не должно.

«Для детей сон особенно важен, потому что их организм активно растёт и постоянно адаптируется к новым нагрузкам. Недостаток сна может отразиться не только на самочувствии, но и на поведении, памяти, способности к обучению. Известно, что ребёнок, который регулярно недосыпает, может становиться раздражительным, плаксивым, рассеянным, хуже запоминать материал и быстрее уставать. А у подростков дефицит ночного сна нередко проявляется дневной сонливостью, перепадами настроения, снижением мотивации, головными болями и трудностями с концентрацией внимания», — предупредила специалист.

Она добавила, что восстановление зависит не только от количества часов, но и от качества сна.

«Если ребёнок спит долго, но часто просыпается, храпит, дышит ртом, беспокойно ворочается, такой сон может быть недостаточно полноценным. Если проблема сохраняется без очевидной причины (например, ОРВИ) в течение нескольких недель, следует обратиться к педиатру», — подчёркивает Демьяновская.

Подросткам бывает сложнее соблюдать режим, считает врач. Из-за гормональных и поведенческих изменений биологические часы у них могут смещаться, поэтому им хочется ложиться и вставать позже.

«Для того чтобы сон был более физиологичным, важно ложиться спать и просыпаться примерно в одно и то же время, отказаться от использования смартфонов и компьютеров за один-два часа до сна, не пить вечером крепкий чай или кофе, использовать кровать только для сна, разработать ритуалы отхода ко сну — например, в исследованиях было показано, что вечерний тёплый душ повышает удовлетворённость подростков-юношей качеством ночного сна», — резюмирует врач.

Ранее врач Елена Гнездова рассказала, что при ранних летних рассветах главное — защитить спальню от света ночью и впустить яркий свет утром.