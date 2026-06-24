Что делать, если не удалось поступить в вуз

Как действовать, если планы на вуз не сбылись? Можно ли выбрать свой путь и не сомневаться в нем? И хватит ли времени и сил, чтобы одновременно работать, проходить курсы и готовиться к новому поступлению? MIR24.TV поговорил с экспертами о том, как подойти к разным сценариям и не потерять шансы на образование. Алгоритм действий для выпускника 2026 года — в нашем материале.

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Год возможностей: совмещать работу и навыки для успешного поступления

Для многих выпускников невозможность поступить в вуз становится настоящим стрессом. Однако в современных условиях это далеко не приговор и не потерянный год. Более того, многие эксперты в сфере образования считают: грамотно использованный год может значительно повысить шансы на поступление в желаемый университет и помочь осознанно выбрать будущую профессию. С каждым годом конкуренция за бюджетные места в ведущих российских вузах остается высокой. В такой ситуации один дополнительный год подготовки способен сыграть решающую роль. Главное не воспринимать его как паузу, а использовать как инвестицию в собственное будущее.

«Наиболее разумной стратегией для выпускника, не поступившего в вуз, остается целенаправленная подготовка к следующей приемной кампании. За год можно существенно улучшить результаты ЕГЭ, закрыть пробелы в знаниях и подготовиться к дополнительным вступительным испытаниям. Многие абитуриенты, которые не смогли поступить с первой попытки, через год становятся студентами именно тех университетов, о которых мечтали изначально. Особое внимание стоит обратить на специализированные подготовительные программы вузов. Они позволяют не только повысить уровень знаний, но и познакомиться с требованиями конкретного университета», — Анна Овсянникова, доцент Кафедры математики и анализа данных Факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при Правительстве РФ.

Подготовительные курсы традиционно пользуются высоким спросом среди абитуриентов экономических, финансовых, управленческих и IT-направлений. Программы подготовки обычно ориентированы на успешную сдачу ЕГЭ и помогают будущим студентам заранее познакомиться с образовательной средой. Для многих выпускников такие курсы становятся возможностью не только улучшить результаты экзаменов, но и окончательно определиться с выбором будущей специальности.

Однако подготовка к поступлению не означает, что весь год необходимо посвятить исключительно учебе. Все больше работодателей готовы принимать молодых людей без высшего образования на стартовые позиции. Выпускники могут попробовать себя в продажах, клиентском сервисе, логистике, IT-поддержке, маркетинге или работе с контентом.

«Такой опыт помогает лучше понять рынок труда и осознать, какие навыки действительно востребованы работодателями. Дополнительным преимуществом станет изучение иностранных языков, программирования, работы с данными, графического дизайна или других прикладных компетенций, — продолжает разговор Анна Овсянникова. — Современный рынок труда все больше ценит реальные навыки и практический опыт. Поэтому год между школой и вузом может стать временем не только подготовки к экзаменам, но и формирования конкурентных преимуществ на будущее».

Стоит понимать: успешная карьера редко определяется одной вступительной кампанией. Намного важнее способность человека анализировать свои ошибки, ставить новые цели и последовательно двигаться к ним. Истории многих успешных предпринимателей, ученых и руководителей показывают, что неудача при поступлении зачастую становится не препятствием, а точкой роста.

В 2026 году выпускники имеют значительно больше возможностей, чем предыдущие поколения. Они могут совмещать подготовку к поступлению, работу, профессиональные курсы и получение практического опыта. Анна Овсянникова резюмирует: если поступить в вуз с первой попытки не удалось, этот период стоит воспринимать не как потерянный год, а как шанс подойти к выбору будущей профессии более осознанно и уже через год существенно увеличить свои возможности для поступления в университет мечты.

Льготы профобразования, перевод на бюджет, стажировки: альтернативы, которые работают

Если вы хотите продолжить учебу, то колледж или техникум — отличный вариант, учитывая, что вы уже определились с профессией и хотите получить практические навыки как можно скорее. Обучение в ссузах ориентировано на практику, и это упрощает трудоустройство после выпуска. Кроме того, диплом о среднем профессиональном образовании (СПО) дает льготы при поступлении в профильный вуз — часто зачисление происходит по внутренним экзаменам, а не по результатам ЕГЭ.

«Другой факультет или вуз. Возможно стоит рассмотреть смежную специальность с более низкими проходными баллами. Это позволит получить ту же базу знаний, но с меньшим конкурсом. Можно посмотреть варианты в вузах других городов. Если для вас принципиально учиться в конкретном университете, рассмотрите вариант платного обучения. Часто вузы предоставляют скидки за высокие баллы или индивидуальные достижения. Кроме того, существует возможность: при отличной успеваемости после первого семестра можно подать заявление на перевод на освободившееся бюджетное место», — Наталия Козьякова, доцент Кафедры политологии Факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при Правительстве РФ, предлагаю комментарий на запрос вашего издания.

Профессиональные курсы, например, экспресс-курсы и онлайн-школы. Это быстрый способ освоить востребованные цифровые навыки (программирование, дизайн, маркетинг), подтянуть иностранный язык или получить смежную квалификацию. Многие из них помогают с составлением портфолио и трудоустройством.

Если хотите начать работать, то многие компании охотно берут молодых специалистов без опыта и обучают их с нуля. Популярные стартовые позиции: курьер, продавец-консультант, оператор. Удаленная работа: в 2026 году этот рынок очень развит. Можно попробовать себя в поддержке клиентов, модерации контента, работе менеджером на маркетплейсах или в SMM.

«Стажировка и волонтерство — прямой путь в профессию. Компании часто берут стажеров на обучение "под себя". Волонтерские проекты также дают ценный опыт, развивают гибкие навыки и помогают завести полезные знакомства, — считает Наталия Козьякова. — Другие варианты: взять "свободный год" — это не потеря времени, а возможность для глубокого самоанализа. За год можно понять, действительно ли вам интересна выбранная специальность, или стоит сменить вектор. Это также отличный шанс спокойно подготовиться к пересдаче ЕГЭ».

Служба в армии. Для некоторых такое решение — осознанный выбор. Служба дает жизненный опыт, финансовую стабильность и льготы при будущем поступлении в вуз. Однако такое решение требует тщательного взвешивания всех рисков. Для того, чтобы сделать первый шаг, нужно ответить себе на несколько вопросов.

«Что для вас сейчас важнее всего: получить практические навыки, разобраться в себе и своих желаниях или просто отдохнуть от гонки? Какие сферы экономики сейчас активно развиваются и где есть стабильный спрос на специалистов? Какие универсальные навыки — коммуникабельность или тайм-менеджмент — я могу развить уже сейчас? Не бойтесь комбинировать разные подходы, например, можно взять год на размышления, во время которого пройти стажировку или курсы. Главное — не вините себя, неудача — это не приговор, а важный сигнал и ценный опыт, который поможет вам сделать более осознанный выбор в будущем», — отметила в интервью Наталия Козьякова.

План Б для абитуриента

Если абитуриент не поступил, то существует несколько вариантов действий. После окончания средней школы многие составляют список из трех или четырех университетов, которые их интересуют. Лучше подавать заявления в несколько университетов, это предоставляет больше возможностей на зачисление в один из них. А в дальнейшем вполне возможно перевестись в тот университет, который больше соответствует первоначальному выбору.

«В университетах может быть объявлен дополнительный набор на факультеты или программы, об этом нужно узнать у сотрудника приемной комиссии, и вообще такую информацию необходимо отслеживать на регулярной основе, чтобы воспользоваться своим шансом. В таком случае появляется возможность подать заявление повторно, используя дополнительную информацию, и не исключено, что на этот раз попытка окажется успешной. Другой сценарий — рассмотреть возможность обучения в профессиональных училищах, колледжах с тем, чтобы получить квалификацию и карьерный старт с хорошим потенциалом заработка. Это вполне приемлемый вариант для многих студентов, которые не поступили в желаемые вузы. Он позволяет сэкономить деньги на обучении, дает возможность освоить профессию в короткие сроки, определиться с основной специальностью и, возможно, предпринять еще одну попытку поступить в вуз», — Евгений Сумароков, к. э. н., доцент кафедры международного бизнеса, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

Год возможностей: как использовать паузу для осознанного выбора профессии?

Одним из самых популярных вариантов остается колледж или техникум, соглашаются эксперты. Такой путь позволяет получить диплом и востребованную специальность без потери времени. После окончания колледжа выпускники могут продолжить обучение в вузе, а по ряду направлений поступать на похожие программы по упрощенной схеме. Этот вариант особенно подходит тем, кто хочет быстрее приобрести профессию и стать финансово самостоятельным.

«К плюсам можно отнести более короткий срок обучения, ориентированность на практику, гарантии трудоустройства для многих выпускников. Также существует огромное количество онлайн-платформ, предлагающих курсы по самым разным направлениям — от программирования и дизайна до маркетинга и личностного роста. К плюсам можно отнести гибкость, доступность, возможность учиться в своем темпе, часто более низкая стоимость по сравнению с полным высшим образованием. Многие компании предлагают стажировки для молодых специалистов даже без высшего образования. А это — реальный опыт, понимание рабочих процессов, возможность постепенно подниматься по карьерной лестнице. Еще можно рассмотреть участие в волонтерских программах, которое даст уникальный опыт, а также поможет развить социальные навыки, найти единомышленников и даже определить будущую профессиональную стезю», — Сергей Толкачев, профессор Финансового Университета при Правительстве РФ, д. э. н.

Другой вариант — короткие профессиональные курсы.

«Можно освоить программирование, дизайн, SMM, аналитику, видеомонтаж, профессии в бьюти-индустрии или различные рабочие специальности. Такое обучение обычно занимает значительно меньше времени, чем получение классического образования, и позволяет быстрее выйти на рынок труда. Дополнительные возможности предлагают региональные программы обучения и центры занятости населения. Во многих регионах действуют бесплатные или льготные образовательные проекты, направленные на подготовку специалистов по прикладным и рабочим профессиям. Для многих выпускников это становится хорошим стартом без серьезных финансовых затрат», — Лариса Микаллеф, кандидат филологических наук, доцент Кафедры иностранных языков и межкультурной коммуникации Факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ.

Некоторые выбирают другой путь: взять год на переосмысление своих целей, попутешествовать, если это позволяет бюджет, а потом более осмысленно подойти к выбору профессии. Это время также можно использовать для работы, накопления средств, подготовки к повторной сдаче ЕГЭ и более взвешенного выбора будущей специальности. Такой вариант особенно полезен тем, кто пока не уверен в профессиональных предпочтениях и не хочет принимать решение под давлением обстоятельств.

Стоит обратить внимание и на альтернативные образовательные маршруты. К ним относятся программы целевого обучения, дистанционные формы образования и программы, предусматривающие внутренние вступительные испытания. Для ряда направлений существуют военные и специализированные учебные заведения, где поступление зависит не только от результатов экзаменов, но и от собеседования, медицинского отбора или физической подготовки.

«Выбор зависит прежде всего от поставленной цели. Тем, кто хочет быстрее получить профессию, подойдут колледж или практические курсы. Если главная задача — в дальнейшем поступить в вуз, то разумно рассмотреть профильный колледж. Тем, кто стремится как можно раньше начать зарабатывать, можно совмещать работу с дополнительным обучением. А тем, кто планирует перепоступление, полезно использовать год для подготовки и получения первого профессионального опыта, — поясняет Лариса Микаллеф. — Непоступление в вуз — это не поражение, а возможность скорректировать маршрут. Нередко выпускники, выбравшие колледж, курсы или дополнительный год подготовки, в дальнейшем оказываются более мотивированными, опытными и лучше понимают, чем на сама деле хотят заниматься».

Гораздо важнее не то, в какой вуз не удалось поступить сегодня, а то, какой путь поможет приблизиться к желаемой карьере завтра.

«Если решил отложить получение высшего образования — есть варианты, которые исключают поступление в 2027-м. Первый — контракт с Минобороны. После армии, как говорится, все двери открыты: элитное военное образование или лучший медицинский вуз страны, военно-медицинская академия. Другой вариант — рабочие специальности, по которым давно уже устойчивый дефицит. Сварщики, например, стабильно хороший заработок плюс возможность позже получить инженерное образование на вечернем отделении или во втузе, уже без отрыва от производства. Девушкам, которым призыв не грозит, после провала на вступительных в медицинский — прямой путь в медучилище. После него, кстати, гораздо легче поступить в мединститут, особенно на вечернее отделение. Юношам, которые не подлежат призыву, этот путь тоже открыт — и, к слову, молодой врач с опытом работы средним медработником ценится выше. То же самое касается и других специальностей: можно получить среднее техническое образование, а потом снова штурмовать вуз, но уже по профилю — в большинстве случаев это намного легче. И еще вариант: устроиться лаборантом на кафедру того вуза, куда собираешься поступать. Гарантий, конечно, никаких, но хоть какое-то облегчение», — Анатолий Баранов, член Центрального Совета независимого профсоюза.

Как не потеряться в выборе: 7 шагов, чтобы выбрать свой путь

Целесообразно составить пошаговый план действий, если вы не знаете, куда двигаться после школы или университета в 2026 году.

Шаг 1. Дайте себе время на отдых

После напряженного периода учебы важно восстановиться. Возьмите паузу на 1-3 месяца: это поможет снизить стресс и взглянуть на ситуацию яснее.

Шаг 2. Проведите «инвентаризацию» своих умений, навыков и предпочтений

Возьмите лист бумаги и разделите его на три колонки: «Что у меня хорошо получается» — запишите все навыки, даже те, что кажутся незначительными (например, умение слушать, организовывать мероприятия, работать с таблицами, объяснять сложные вещи простым языком). «Что мне нравится делать» — вспомните занятия, которые приносят удовольствие (общение, творчество, анализ данных, спорт, программирование и т. д.). «Что я точно не хочу делать» — четко обозначьте границы (например, «не хочу работать в офисе 5/2», «не готов к частым командировкам»).

Шаг 3. Изучите мир профессий. Используйте инструменты профориентации

«Онлайн тесты по методикам Климова, Голланда или другим проверенным системам. Они помогут выявить склонности к работе с людьми, техникой, информацией, творчеством. Атласы профессий — изучите описания специальностей, включая "профессии будущего". Обратите внимание на навыки, которые они требуют. Дни открытых дверей в вузах и колледжах — живое общение с преподавателями и студентами даст реальное представление о направлениях. Интервью с профессионалами — поговорите с людьми из разных сфер, узнайте, как выглядит их обычный рабочий день», — Дмитрий Морковкин, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

Шаг 4. Рассмотрите основные варианты после школы

Высшее образование (бакалавриат/специалитет) — дает фундаментальную подготовку, гибкость при смене специализации, доступ к управленческим ролям в будущем. Среднее профессиональное образование (колледж) — быстрый выход на рынок труда с практическими навыками. Часто позволяет продолжить обучение в вузе на льготных условиях.

После университета: магистратура — углубите знания в своей области или смените специализацию; переподготовка — короткие программы для освоения новой профессии; стажировка/работа — начните с позиции junior или ассистента, чтобы на практике понять, подходит ли вам сфера; предпринимательство — если есть идея, попробуйте реализовать ее в формате стартапа.

Шаг 5. Составьте краткосрочный план

Не пытайтесь сразу решить, кем будете через 10 лет.

«Сфокусируйтесь на ближайших 3-6 месяцах: выберите 1-2 направления для изучения; запишитесь на бесплатные онлайн курсы (например, открытое образование); найдите стажировку или временную работу для опыта; посещайте вебинары и карьерные ярмарки», — советует Дмитрий Морковкин.

Шаг 6. Используйте вспомогательные ресурсы

Карьерные консультанты и профориентологи — помогут разобрать сомнения и составить индивидуальный план. Сервисы с ИИ — боты и платформы (например, «Поступика с ИИ») подбирают программы обучения по интересам и результатам ЕГЭ. Государственные программы — ищите гранты, субсидии на обучение или поддержку молодых специалистов. Соцсети и сообщества — вступайте в тематические группы, следите за трендами в интересующих сферах.

Шаг 7. Действуйте и корректируйте курс

Начните с малого: подайте заявку на стажировку, пройдите модуль курса, поговорите с наставником. Даже небольшие шаги дадут обратную связь — вы поймете, что вам подходит, а что нет.

Будьте готовы менять планы: карьера сегодня редко бывает линейной, напоминает Дмитрий Морковкин. Неопределенность после учебы — это нормально, вы не одиноки в этом ощущении, не сравнивайте себя с другими: у каждого свой темп и путь. Ошибки и эксперименты — часть процесса, они помогают найти «свое». А гибкость и готовность учиться — ключевые навыки в 2026 году, когда рынок труда быстро меняется.