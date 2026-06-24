Психолог предупредил о скрытой опасности сказки о зубной фее

Сказка о зубной фее — одна из самых популярных в семьях с маленькими детьми. Однако, по мнению психолога Юлии Денисовой-Мельниковой, превращение этого ритуала в финансовое поощрение может нанести вред детской психике. Специалист предупредила, что плата за выпавшие зубы создаёт у ребёнка ложное восприятие мира.

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«Выпадение молочного зуба — это не труд и не подвиг, а нормальный этап взросления. Если за каждый зуб ребёнок получает всё больше денег, он начинает воспринимать любой телесный дискомфорт или медицинские процедуры как повод для выплаты», — пояснила Денисова-Мельникова в интервью изданию «Абзац».

По словам эксперта, такая практика запускает опасную схему: «Со мной что-то произошло – мне должны заплатить». Ребёнок перестаёт воспринимать родительскую заботу как безусловную и начинает считать, что оказывает услугу, когда моется, чистит зубы или идёт к врачу. Это подрывает внутреннюю мотивацию и формирует привычку требовать денежное вознаграждение за любые действия.

«Если ребёнку постоянно платить за базовые вещи, он привыкает, что для любого нормального действия его нужно дополнительно стимулировать», — предупредила психолог.

Денисова-Мельникова советует оставить легенду о зубной фее именно игрой, а не системой заработка. Небольшая символическая сумма, наклейка или записка от «феи» допустимы, но важно правильно подавать это событие.

«Главное – говорить ребёнку: "Зубная фея поздравила тебя, потому что ты растешь", а не "Ты заработал на зубе"», — заключила эксперт.

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