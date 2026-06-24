Как научить ребенка избегать общения со злоумышленниками по телефону

Мобильный телефон стал неотъемлемой частью повседневной жизни граждан. Дети и подростки активно применяют его для общения с друзьями, учебы и развлечений. При этом наличие у ребенка смартфона делает его уязвимым для действий мошенников. Именно поэтому задача родителей — объяснить, как вести себя в случае получения подозрительного звонка или сообщения.

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Прежде всего следует рассказать ребенку о существовании злоумышленников, которые стремятся получить доступ к денежным средствам и персональным данным не только ребенка, но и членов его семьи. Предупредите ребенка о психологических приемах, которые используют злоумышленники, чтобы вызвать у собеседника чувство страха, тревоги и растерянности. Для достижения своих целей мошенники торопят, пугают, запрещают советоваться с родственниками или друзьями, угрожают и шантажируют.

В качестве примера можно распечатать для школьника шпаргалку с наиболее распространенными фразами злоумышленников, услышав которые необходимо насторожиться.

Фразы, связанные со школой и обучением:

это директор/завуч твоей школы;

нужно срочно внести изменения в электронный журнал/дневник;

необходимо подтвердить переход в другое полугодие/четверть/семестр;

ты допустил ошибку при подаче заявления на ОГЭ/ЕГЭ, необходимо подтвердить исправления;

предлагаем приобрести ответы на вопросы ОГЭ/ЕГЭ/олимпиады;

для подтверждения направления заявления о поступлении в вуз/колледж продиктуйте код.

Фразы, связанные с родственниками или друзьями:

вашей маме/папе/родственнику/другу нужна срочная медицинская помощь;

продиктуйте паспортные данные своих родителей;

возьмите телефон мамы/папы/родственников;

вашим родителям грозит уголовная ответственность;

проверьте банковский счет мамы/папы/родственников;

найдите паспорта/деньги/ценные вещи в квартире/доме и передайте их курьеру/сотруднику;

это мама/папа/родственник/друг, мне срочно нужны деньги, не мог бы ты дать в долг/перевести.

Фразы «представителей» организаций и государственных учреждений:

сотрудник банка/Банка России/ЦБ РФ;

сотрудник вашего мобильного оператора;

сотрудник портала «Госуслуги»;

сотрудник ФСБ/ МВД/ Следственного комитета/ Прокуратуры/Министерства/Департамента/Правительства;

сотрудник «Почты России», службы доставки, маркетплейса и др.

Фразы, связанные с аккаунтами, персональными данными и денежными средствами:

предлагаем быстрый и легкий заработок в Интернете;

вы можете сдать в аренду ваш аккаунт в социальных сетях/мессенджерах;

поздравляем, вы стали победителем розыгрыша/лотереи/конкурса, для подтверждения получения выигрыша продиктуйте код из сообщения/уведомления;

мы получили заявку на кредит от вашего имени/от имени ваших родителей;

ваши деньги пытаются похитить;

зафиксирована подозрительная операция по вашей карте/счету;

истекает срок действия сим-карты;

продиктуйте код из СМС-сообщения/уведомления;

включите демонстрацию экрана;

сгенерируйте QR-код;

необходимо сообщить данные карты/паспорта/СНИЛС/ИНН и пр.

Обязательно познакомьте ребенка с наиболее распространенными уловками, используемыми мошенниками. Например, когда неизвестный абонент представляется сотрудником банка, после чего сообщает о подозрительных действиях с банковской картой ребенка или его родителей. Для сохранения денежных средств и их защиты собеседник просит продиктовать номер, срок действия карты и CVV/CVC-код с оборотной стороны платежного средства.

Кроме того, злоумышленники могут позвонить от имени сотрудников государственных и правоохранительных органов. В этом случае они пытаются запугать ребенка возможным арестом родителей, угрозой их здоровью или имуществу. Ребенку внушают, что избежать этого можно, если передать находящиеся дома документы и ценные вещи на хранение «ответственному представителю».

Следует объяснить, что таких приемов много – они постоянно совершенствуются и видоизменяются. Главное правило, которое необходимо усвоить: не следует общаться с незнакомыми людьми по телефону без присутствия взрослого, а при поступлении такого звонка надо сразу прекращать диалог. Предупредите ребенка, что по телефону нельзя сообщать никакую информацию о себе и родственниках, в том числе данные документов, адреса проживания, номера и сроки действия банковских карт, трехзначные CVV/CVC-коды, а также пароли и коды из СМС-сообщений и уведомлений, которые банки и различные сервисы, в том числе государственные, присылают для подтверждения операций или иных действий. Уберите важные документы в недоступное для ребенка место.

Договоритесь со школьником о том, что при получении любого звонка или сообщения от постороннего, вне зависимости от статуса или должности, необходимо немедленно завершить разговор и сразу же связаться со старшими.

Эффективным методом обучения является ролевая игра. Попросите друзей или родных позвонить ребенку и разыграть небольшой диалог. Например, звонок от «сотрудника банка», который сообщает о блокировке карты, обращается якобы от имени директора школы с просьбой срочно продиктовать код из сообщения, чтобы внести изменения в электронный дневник, или поздравляет с выигрышем в школьную лотерею. Заранее обсудите верную модель поведения: следует спокойно ответить, что вся информация будет передана родителям, прекратить разговор и сообщить взрослым о случившемся.

Опасность представляют не только звонки, но и СМС-сообщения, сообщения в мессенджерах и социальных сетях. Расскажите ребенку о том, что при получении уведомления от государственных или правоохранительных органов ни в коем случае нельзя на них отвечать или перезванивать по указанному номеру. Обратите внимание на то, что представители правоохранительных и других органов государственной власти не используют мессенджеры и социальные сети для связи с гражданами.

Придумайте вместе со школьником контрольный вопрос, который ему следует задать собеседнику и, желательно, неочевидный ответ на него. Данный инструмент поможет при получении звонка или сообщения с просьбой перевести денежные средства или указать какие-либо персональные данные якобы по просьбе родителей. Например, ответ на вопрос «Как зовут нашу собаку?» может быть «Четыре». Не забывайте менять контрольный вопрос и ответ каждые два-три месяца. Убедитесь, что ребенок запомнил данную информацию.

Установите на телефон определитель номера. Данную услугу предоставляют как операторы мобильной связи, так и кредитные организации. Важно познакомить ребенка с принципом работы новой функции и попросить не отвечать на звонки, помеченные как «спам» или «подозрительные». Составьте вместе список доверенных контактов. В него должны входить родители, близкие родственники и другие взрослые, к которым можно обратиться, а также экстренные службы.

Периодически обсуждайте в семье новости о новых способах мошенничества, рассказывайте интересные истории о том, как другие люди справились с подобными ситуациями. Проинструктируйте ребёнка, что к родителям следует обращаться, даже если мошенникам удалось достичь своей цели. Важно помнить, что открытый диалог и поддержка взрослых помогут школьнику чувствовать себя увереннее и не поддаваться на уловки злоумышленников.