Какие прививки необходимо сделать ребенку перед поездкой в лагерь

Если детский лагерь находится в эндемической зоне по клещевому энцефалиту, ребенку, прежде чем отправиться туда, стоит привиться от этого заболевания. Такой совет в интервью РИАМО дала врач-педиатр детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Елизавета Петрова-Колосова. По ее словам, вакцинация состоит из двух доз с интервалом в 30 дней. При необходимости его можно сократить до двух недель.

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«Также можно сделать прививку от ветряной оспы, если ребенок ранее ей не болел, сделать прививку от гепатита А. Это тот гепатит, который передается фекально-оральным, водным и контактно-бытовым путями. Вышеперечисленные прививки проводятся по эпидемическим показаниям и пока не входят в национальный календарь профилактических прививок», — отметила специалист.

Она добавила, что для отправки ребенка в лагерь необходима справка по форме 079/У, в которой указываются все сделанные прививки. Срок ее действия составляет 90 дней.

Аллерголог-иммунолог «СМ-Клиника» для детей Елена Бунина до этого рассказала, как укрепить иммунитет ребенка перед поездкой в летний лагерь. Она посоветовала начать подготовку за две–четыре недели.

В первую очередь необходимо обратить внимание на питание. Рацион должен быть полноценным и включать достаточное количество овощей, фруктов, белковых продуктов, кисломолочных изделий, а также продуктов, содержащих витамины А, С, D, Е, витамины группы В и такие микроэлементы, как цинк, селен, магний и железо. При этом стоит ограничить фастфуд, сладости и продукты глубокой переработки, подчеркнула врач.