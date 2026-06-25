Как родители адаптируются к новым ценам на путевки в детские лагеря

Рынок организованного детского отдыха продолжает активно расти. Объем госзакупок путевок в детские лагеря в 2026 году уже превысил прошлогодний показатель. При этом стоимость отдыха выросла в среднем на 10-25%, и все больше родителей останавливают выбор на коротких сменах и лагерях рядом с домом. Эксперты рассказали, как меняются предпочтения и что предлагают лагеря в ответ на новый запрос.

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Согласно исследованию РТС-тендер (входит в электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС), в 2025 году объем госзакупок путевок в детские лагеря составил 14,3 млрд рублей - почти на 20% больше, чем в 2024 году. А за неполные шесть месяцев 2026 года этот показатель уже достиг 14,4 млрд, превысив прошлогодний.

В первом квартале организацией будущего отдыха детей занимались 48 регионов. Лидерами по объему закупок в первом квартале стали Ханты-Мансийский автономный округ (760 млн рублей), Иркутская область (640 млн), Краснодарский край (620 млн), Республика Татарстан (590 млн) и Санкт-Петербург (560 млн).

Растет и число заказчиков: за три года их количество увеличилось с 550 до 710.

Председатель Ассоциации программных детских лагерей, генеральный директор центра обучения и развития "Архитектура будущего" Андрей Березников объясняет такую динамику комплексом причин.

Государство расширяет поддержку льготных категорий: больше квот выделяют для детей-инвалидов, сирот, многодетных, малообеспеченных семей и детей участников СВО. Растет и стоимость самих путевок из-за подорожания логистики, продуктов, коммунальных услуг и зарплат персонала. Кроме того, с 2026 года губернаторы лично возглавляют региональные комиссии по детскому отдыху, что повысило приоритет темы на местах. Заказчиками все чаще выступают не только министерства, но и муниципалитеты, госкомпании и частные предприятия, приобретающие путевки для детей сотрудников.

"В итоге складывается эффект: больше категорий детей нужно обеспечить отдыхом, каждая путевка стоит дороже, а разных заказчиков, которые этим занимаются, стало больше. Отсюда и такой результат по данным площадки", - говорит Березников.

Стоимость путевок и региональные различия

Рост госзакупок идет параллельно с повышением стоимости путевок для родителей. Эксперты отмечают, что цены выросли в среднем на 15-25% по сравнению с прошлым годом. Руководитель комитета по детскому отдыху Российского союза туриндустрии (РСТ), директор туроператора по детскому отдыху "Диал-тур" Татьяна Иванова уточняет: в муниципальных лагерях рост составил от 8 до 12%, в коммерческих - от 15 до 20%, а в некоторых регионах достиг 25%.

"Это связано прежде всего с увеличением расходов на содержание лагерей, которые требуют круглогодичного обслуживания: коммунальные платежи, электроэнергия, подготовка к открытию - покраска, закупка инвентаря, ремонт корпусов, столовых и всей инфраструктуры. Кроме того, подорожало питание. В итоге все эти затраты закладываются в стоимость путевки", - поясняет Иванова.

В Нижегородской области двухнедельные смены стоят от 60 до 70 тысяч рублей. В Ленинградской области трехнедельные программы обходятся от 70 до 120 тысяч, а в отдельных лагерях достигают 160 тысяч, однако для жителей Санкт-Петербурга действуют сертификаты стоимостью около 26 тысяч. На Кубани трехнедельные смены предлагаются по цене от 80 до 110 тысяч. В Свердловской области тематические программы на 14 дней стартуют от 60 тысяч. В Московской области эконом-варианты на две недели стоят 55-60 тысяч, коммерческие лагеря с развитой инфраструктурой - 75-90 тысяч, а премиум-сегмент достигает 100-120 тысяч. В Татарстане 18-дневные смены можно найти от 50 до 70 тысяч рублей.

Что выбирают родители

По словам Татьяны Ивановой, родители все чаще выбирают лагеря в своем регионе. Причины не только в стоимости проезда к морю, но и в региональных субсидиях и сертификатах, которые делают локальные лагеря экономически привлекательнее.

Меняется и продолжительность отдыха. Так, в Татарстане вместо 21 дня делают 18-дневные смены, в Московской области стандартные смены теперь длятся 14, 13, 12, 11 и даже 10 дней.

"Это сделано для того, чтобы цена оставалась доступной для большинства родителей, чтобы дети хотя бы на 10 дней могли погрузиться в хорошую среду, пообщаться и перезагрузиться после школы. И лагеря с бассейнами в Подмосковье как раз дают еще и оздоровительный эффект даже за короткий срок", - поясняет Иванова.

Трансформируется и само содержание детского отдыха. Как рассказывает Березников, лагерь из места просто для отдыха превращается в пространство для разностороннего развития. Традиционным спросом пользуются языковые и спортивные смены, все большую популярность приобретают технические направления - робототехника, программирование, видеопроизводство. Растет спрос на развитие гибких навыков - эмоционального интеллекта, командной работы, публичных выступлений.

"Сейчас наблюдается запрос на то, чтобы ребенок научился базовым бытовым вещам: завязывать шнурки, убирать за собой, поливать цветы - и, главное, учился сам решать конфликты со сверстниками, а не бежать за помощью к маме при каждой обиде", - замечает руководитель координационного совета МОО "Содействие детскому отдыху" Валерий Долгих.

Особенно выделяются профориентационные смены, которые набирают обороты уже второй год. Такие программы организуются совместно с предприятиями: компании приезжают в лагерь с мастер-классами и оборудованием, проводят встречи с сотрудниками, показывая детям, где и как работают их родители.

Кроме того, добавляет Долгих, становятся популярными семейные смены - короткие заезды на 5-10 дней, куда приезжают целые семьи. Программа строится так, чтобы родители и дети лучше узнали друг друга в неформальной обстановке: проводятся раздельные мероприятия для мам и пап, совместные активности для отцов с сыновьями и матерей с дочерьми, а также общие сборы.

"Родители с удовольствием покупают такие путевки, - говорит Долгих. - Это отличный шанс самим окунуться в детство и провести время с детьми, а не просто отправить их "в никуда".

Как выбрать лагерь

Родителям, планирующим отправить ребенка в лагерь, эксперты советуют начинать планирование заранее - за 3-6 месяцев до смены, а для крупных федеральных центров ("Артек", "Орленок", "Смена") - за 6-12 месяцев. Многие лагеря дают скидки 5-15% при оплате за полгода. Также стоит проверить возможность компенсации части стоимости - в ряде регионов родители могут вернуть часть средств; условия и порядок оформления лучше узнать заранее в соцзащите или на портале госуслуг.

Андрей Березников рекомендует обращать внимание на программу смены: она должна иметь понятную логику и соответствовать интересам ребенка. Важны также условия проживания, организация питания, квалификация вожатых и отзывы других родителей. И обязательно спрашивать мнение ребенка.

Валерий Долгих советует проверять, включен ли лагерь в региональный реестр организаций отдыха и оздоровления детей и есть ли санитарно-эпидемиологическое заключение.