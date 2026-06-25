Нужно ли спрашивать разрешения старшего ребенка на рождение младенца

Родителям не стоит спрашивать у старшего ребенка разрешения на рождение брата или сестры, поскольку это разрушает семейную иерархию. Об этом в интервью РИАМО сообщил психолог Олег Хлынин.

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«Спрашивая "хочешь ли ты братика?", вы возлагаете на детскую психику непосильную ответственность. Если малыш согласится, а позже разочаруется, он почувствует глубокую вину. Если скажет "нет", но ребенок все равно появится, старший решит, что его мнением пренебрегли», — разъяснил специалист.

Новость о пополнении, по его словам, должна сообщаться как радостный, но уже свершившийся факт. Ребенка стоит предупредить, что младенец будет отнимать много времени и сил. При этом важно оставить для ритуалы, принадлежащие только старшему, например прогулки или сказки на ночь, чтобы он чувствовал внимание родителей.

Кандидат педагогических наук, руководитель детского сада «Школа сотрудничества» Анна Замыслова до этого говорила, что игнорирование негативных чувств старшего ребенка, которые возникают из-за страха оказаться замененным, может обернуться серьезными проблемами.

Она посоветовала сохранять спокойствие, не пытаться пристыдить ребенка и не сравнивать его с другими детьми. Не менее важно напомнить о своей любви и вместе найти другие способы выражения эмоций.