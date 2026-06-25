Родители смогут получать справки по счетам подростков

С первого июля родители и опекуны смогут получать справки по банковским счетам и вкладам подростков от 14 до 18 лет. Об этом пишет «Парламентская газета».

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Банки будут проверять сведения о родстве через государственные информационные системы. Если нужных данных там не окажется, родителей могут попросить предъявить свидетельство о рождении или усыновлении ребёнка. Опекунам понадобится документ о назначении попечителем.

Новые правила не распространяются на подростков, которые вступили в брак или были признаны полностью дееспособными.