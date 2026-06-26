Как организовать летний отдых ребенка, чтобы ему было проще вернуться к учебе

Практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова в беседе с RT рассказала, как организовать летний отдых ребёнка, чтобы потом ему было проще возвращаться к учёбе.

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«Лучше всего, чтобы ребёнок занимался в день 15–30 минут. Это может быть чтение — к примеру, та художественная литература, которую в школе задают. Иногда дети отказываются это читать, и в таком случае мы им говорим, что книги в любом случае тебе придётся читать, но уже во время школы. То есть ребёнок должен взять на себя эту зону ответственности», — рассказала собеседница RT.

По её словам, можно отказаться от школьного списка литературы, но тогда выбрать другие книги.

«Нужно заранее оговорить вместе с ребёнком, сколько он по времени читает. И потом вам пересказывает (прочитанное. — RT). Причём желательно, чтобы укрепить семейные отношения, чтобы вы читали что-то параллельно вместе с ребёнком... А потом друг другу будете пересказывать. То есть и развиваем словарный запас, и детско-родительские отношения улучшаются», — объяснила Дугенцова.

Она также уточнила, что ребёнку в летний период необходима физическая активность.

«Насчёт дополнительных физических активностей — это нужная вещь в любом случае. Но если ребёнок, предположим, ходит на футбол... И вы понимаете, что физической активности достаточно, то тогда мы его этим вопросом не беспокоим. Но если ребёнок часто сидит за компьютером и особо нигде не гуляет и не играет, то в данном случае лучше, чтобы он выбрал какую-то секцию. Но выбрал самостоятельно, что конкретно он хочет», — заключила психолог.

Ранее в Госдуме предложили разрешить школьникам семейный отпуск на пять дней.