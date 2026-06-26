Предложено ввести уроки общения с людьми с ПТСР в школах

Психолог Министерства обороны РФ Людмила Пирогова предложила ввести в школах и вузах уроки по общению с людьми, пережившими травматический опыт, например, с участниками СВО. По её мнению, главная проблема для таких людей после возвращения к мирной жизни — не медицинский диагноз, а непринятие обществом.

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В интервью программе «Акцент» на ОТВ-Екатеринбург она заявила: диагноз ПТСР получат не более 6% вернувшихся. Основная трудность в том, что окружающие будут ждать от человека, будто он не изменился. Сам человек при этом тоже имеет свои ожидания.

«Несостыковка этих ожиданий и будет самой большой нашей проблемой», — отметила эксперт.

Пирогова, которая сейчас обучает волонтёров навыкам доврачебной психологической помощи, убеждена, что эти знания должны быть у всех. На вопрос, нужны ли специальные уроки в школах, она ответила:

«Великолепно — лучше и в школах, и в колледжах, и в институтах».

По её словам, занятия в популярной, полуигровой форме помогут каждому понять, как общаться с теми, кто пережил травму. Именно это, считает психолог, станет главным вызовом для общества в ближайшие годы.

В Екатеринбурге работает реабилитационный центр доктора Волковой, в котором проходят реабилитацию раненые участники СВО и жители Донбасса. ИА «Уральский меридиан» писало о том, что первого пострадавшего клиника приняла в апреле 2022 года. С того времени специалисты помогли более тремстам десяткам пациентов.