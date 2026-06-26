Родителям объяснили, о чем стоит поговорить с ребенком перед выпускным

Родителям важно правильно выстроить диалог с ребенком перед школьным выпускным, чтобы вечер запомнился ребенку только хорошими моментами. Во время разговора следует не заставлять подростка паниковать, а объяснить ему, как сделать торжество приятным. Об этом kp.ru рассказала психолог Виталия Дмитриева.

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По словам специалиста, одной из самых распространенных ошибок родителей перед выпускным становятся попытки отговорить подростка от употребления алкоголя. Во время выпускного большая часть школьников уже являются совершеннолетними, поэтому шансов не попробовать выпить минимальны. Однако можно объяснить ребенку, что ему не должно быть стыдно отказывать от того, что ему может навредить, и не позволять собой манипулировать. Также рекомендуется предложить подростку забрать его в любое время, если он будет в этом нуждаться.

«Самое важное, что вы как родители можете дать ребенку — это чувство, что он не один. Что, если что-то пойдёт не по плану, его не будут ругать. Его выслушают, скажут "ерунда" и отвезут домой», — подчеркнула она.

Психолог подчеркнула, что важно донести выпускнику, что не следует высказывать накопившиеся обиды учителю, с которым у него не сложились отношения. Стоит объяснить ребенку последствия такой ситуации и предложить альтернативный вариант в виде короткой благодарности «за годы работы».

Также эксперт напомнила о том, что у многих подростков есть школьная влюбленность. Родителям следует объяснить, что выпускной не будет лучшим местом для признания в собственных чувствах и честного ответа на них.

Не менее важно предупредить ребенка, что заранее продуманный образ может испортиться из-за дождя или ветра. При этом следует объяснить, что через несколько лет выпускник даже не вспомнит свой внешний вид или просто посмеется над ним, а приятные впечатления от вечера останутся с ним надолго.

Помимо этого, психолог напомнила о самом затруднительном сценарии, при котором школьник отказывается от похода на торжество. В такой ситуации важно дать подростку понять, что родители полностью понимают его чувства и уважают такой выбор. Однако следует постараться разобраться, что именно послужило причиной такого решения. После этого нужно объяснить ребенку, что он может посетить мероприятие всего на пару часов и имеет возможность покинуть его в любой момент.