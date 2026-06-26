Уролог предупредил о страхе мальчиков признаваться в заболеваниях

Мальчики-подростки месяцами молчат о том, о чём не принято говорить вслух, а родители уверены, что к врачу ещё рано. Почему эта обоюдная неловкость способна довести до хирургического стола и какой простой шаг разделяет профилактику и операцию?

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В комментарии RuNews24.ru детский хирург, уролог-андролог, кандидат медицинских наук Михаил Никитский рассказал, почему подростки скрывают интимные проблемы. По словам врача, многие родители уверены, что уролог нужен мужчинам после 40 лет. Однако значительная часть проблем с мужским здоровьем начинается гораздо раньше в подростковом возрасте.

Эксперт отмечает, что мальчики нередко месяцами скрывают боль, дискомфорт и изменения в интимной зоне из-за стеснения и страха показаться «не такими, как все».

«Чем интимнее проблема, тем дольше подросток будет молчать. К сожалению, нередко мы выявляем заболевания уже тогда, когда без хирургического лечения обойтись сложно», — пояснил специалист.

Особую тревогу у врачей вызывают варикоцеле, кисты придатка яичка и другие заболевания, которые долгое время могут протекать практически бессимптомно.

При этом проблема касается не только детей. Родители часто считают, что подросток уже достаточно взрослый и сам расскажет о недомогании. В результате возникает замкнутый круг: ребёнок стесняется говорить, а взрослые — спрашивать.

«Очень часто между обычным профилактическим осмотром и операцией стоит всего один своевременный разговор в семье», — подчеркнул Михаил Никитский.

Врач призвал родителей не избегать деликатных тем и регулярно показывать подростков профильным специалистам, даже если жалоб нет.