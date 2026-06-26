Детские пособия начнут платить по новым правилам с 1 июля

В системе государственной поддержки семей с детьми в России летом 2026 года произошли существенные преобразования, направленные на упрощение доступа к социальным выплатам и их более адресное распределение, передает ИА DEITA.RU.

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Портал Life.ru сообщает, что часть этих нововведений вступила в силу уже в июне, а ключевые изменения, касающиеся порядка назначения пособий, начнут действовать с 1 июля.

На сегодняшний день семьи могут рассчитывать на широкий спектр мер поддержки, включая единое пособие для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет, ежемесячные выплаты из материнского капитала на ребенка до трех лет, единовременную помощь при рождении ребенка, а также пособия по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей.

В этом году данный перечень был расширен, как подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Центральным элементом новой социальной политики стала ежегодная семейная выплата, ориентированная на работающее население. Эта мера предназначена для родителей, воспитывающих двух и более детей, чей среднедушевой доход не превышает полутора прожиточных минимумов.

Механизм выплаты заключается в частичном возврате уплаченного налога на доходы физических лиц. Государство производит перерасчет налога по льготной ставке 6% вместо стандартных 13%, возвращая разницу семье. Заявление на получение данной поддержки можно будет подавать ежегодно в период с 1 июня по 1 октября.

По словам эксперта, данная инициатива позволяет компенсировать финансовую нагрузку на активные семьи, инвестирующие средства в развитие и образование детей, делая систему помощи более справедливой и целенаправленной.

Одновременно с этим, с 1 июля Социальный фонд России перейдет на новый механизм работы с данными. Фонд начнет активнее использовать информацию, которая уже аккумулирована в индивидуальных лицевых счетах граждан.

Это затронет назначение ключевых пособий: по беременности и родам, единовременных выплат при рождении ребенка, ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет, а также выплат по временной нетрудоспособности.

Фактически, СФР сможет самостоятельно формировать основу для расчета пособий на основе данных персонифицированного учета, что значительно упростит процедуру оформления и сократит потребность в предоставлении дополнительных справок от заявителей.

Юрист Елена Кузнецова отметила, что в связи с этими изменениями критически важной становится информация о периодах, когда сотрудник освобожден от работы с сохранением заработной платы полностью или частично, но за это время страховые взносы не начислялись.

Для корректного расчета декретных и детских выплат работодатель будет обязан направить эти сведения в СФР, если они ранее не передавались. Таким образом, новая система призвана не только автоматизировать процессы, но и повысить точность социальных расчетов, минимизируя риск ошибок из-за неполных данных.