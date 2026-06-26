Эксперт объяснил, какими курсами нужно расширить программы школ и вузов

Введение уроков психологии в школах и вузах является важным шагом к улучшению психического здоровья и благополучия граждан. Основная проблема — неприятие общества. Об этом в программе «Акцент» на ОТВ рассказала психолог Министерства обороны РФ Людмила Пирогова.

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Людмила Пирогова подчеркивает, что такие уроки необходимы для подготовки молодежи к вызовам современного мира. Она отмечает, что посттравматического синдрома вернувшимся из зон боевых действий удастся избежать, если все люди будут знать, как оказывать первичную психологическую поддержку. Это знание поможет не только участникам боевых действий, но и всем гражданам, сталкивающимся с трудностями в жизни.

Пирогова считает, что обучение доврачебной психологической помощи должно быть доступно не только для волонтеров, но и для всех граждан. Это подчеркивает важность психологического просвещения в обществе, где каждый сможет оказать поддержку своим близким и друзьям в трудные времена.

«Я увидела больше ресурса в обучении волонтеров, с моей точки зрения — это обучение должно распространятся вообще на всех граждан нашей родины. Какие-то семинары в популярной форме, полуигровой, самые элементарные знания о допсихологической поддержки друг друга нужны нам все время», — сказала она.

Ведущий уточнил, нужны ли такие уроки в школах.

«Великолепно — лучше и в школах, и в колледжах, и в институтах», — ответила Пирогова.

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