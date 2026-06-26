Эксперт ответил, почему детские конфликты в лагере — это норма

Психолог Эльвира Жданова рассказала, что родителям не стоит воспринимать конфликты между сверстниками в летнем лагере как однозначно опасную ситуацию.

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В комментарии РИАМО она пояснила, что такие столкновения неизбежны и могут помогать формированию личности: ребёнок учится осознавать личные границы, отстаивать их и говорить о своих интересах.

По словам Ждановой, родителям важнее обращать внимание не на сам факт конфликта, а на то, как ребёнок из него выходит. Главное, чтобы он мог рассказать о произошедшем, аргументировать свою позицию и общаться, не переходя сразу к агрессии.

Ранее практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова в беседе с RT рассказала, как организовать летний отдых ребёнка, чтобы потом ему было проще возвращаться к учёбе.