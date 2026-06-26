Чему будут учить детей на уроке по военной подготовке

В российских школах с 20 до 50 процентов увеличится количество часов предмета по военной подготовке «Основы безопасности и защиты Родины». Нововведение вступит в силу с 1 сентября. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на встрече. «Вечерняя Москва» рассказывает, почему потребовалось увеличить количество учебных часов и чему будут обучать школьников.

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В рамках патриотического воспитания и подготовки молодежи для учащихся 6–11-х классов на уроках «Основы безопасности и защиты Родины» предполагается изучение беспилотников (БПЛА) и участие в учебных сборах. Около 20 процентов учебного времени будет отводиться на начальную военную подготовку, рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В беседе с «ВМ» председатель национального родительского комитета, лидер волонтерского сообщества детской безопасности «Заступник» Ирина Волынец рассказала, что существуют федеральные рабочие программы по ОБЗР (Основы безопасности и защиты Родины), которые включают:

пояснительную записку;

содержание;

планируемые результаты и тематическое планирование.

В новой программе с 1 сентября 2026 года акцент будет сделан на практические навыки, считает эксперт:

обращение с оружием: строевая подготовка, правила стрельбы, устройство АК-74 и ручных гранат;

изучение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);

практика: проведение учебных сборов (выездные занятия для отработки навыков).

Однако в зависимости от школы программы могут отличаться, отметила Волынец:

«Каждая школа адаптирует федеральные стандарты под свои возможности. А также программа может меняться по инициативе учителя, из-за наличия материальной базы (оружия, полигонов) и региональных особенностей. Но при этом нагрузка не увеличится, так как курсы проводятся в рамках существующего предмета ОБЖ».

При этом часы, отведенные на занятия, увеличатся вдвое, напомнила собеседница «ВМ».

«Если раньше на такие занятия уходила пятая часть курса ОБЗР (около 20 процентов), с 1 сентября 2027 года на них будет отводиться 50 процентов курса. Это необходимо, чтобы у школьников было больше практических навыков», — объяснила Волынец.

Также с 1 сентября 2027 года вступит в силу новый образовательный стандарт для учащихся 10-х–11-х классов, разработанный Министерством просвещения. Об этом сообщил глава Института содержания и методов обучения имени В. С. Леднева Максим Костенко. Как изменится обучение в школах в новом учебном году и будет ли это полезно, «Вечерняя Москва» спрашивала у эксперта.