Три коварные инфекции: чем болеют дети летом и как их защитить

Летом, особенно у детей, возрастает риск столкнуться с инфекциями. Новая еда, купание, большое количество контактов и жаркая погода создают благоприятные условия для распространения различных заболеваний. Какие инфекции чаще всего подстерегают детей летом, на какие симптомы обратить внимание и как снизить риск заражения, «Вечерней Москве» рассказала педиатр сети многопрофильных клиник «Неболит» Анна Смирнова.

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Кишечные инфекции: самая частая проблема летнего сезона

По словам специалиста, летом значительно возрастает количество острых кишечных инфекций. Причиной могут стать:

плохо вымытые продукты;нарушение условий хранения еды;загрязненная вода;контакт с источником инфекции.

Инфекции желудочно-кишечного тракта могут проявляться схожими симптомами, которые чаще всего включают:

диарею (частый и жидкий стул);тошноту и рвоту;ощущение вздутия живота, боли и спазмы;общую слабость, головную боль, снижение аппетита;повышение температуры тела;у некоторых пациентов возможны признаки обезвоживания (сухость кожи, головокружение, снижение диуреза).

— Уровень тяжести и длительность заболевания зависят от возбудителя, состояния иммунитета и сопутствующих факторов. В среднем острые симптомы могут сохраняться от нескольких дней до недели, но при тяжелой форме инфекции (например при сальмонеллезе или некоторых штаммах кишечной палочки) может потребоваться более длительное время для восстановления, — отметила доктор.

Энтеровирусная инфекция: частый спутник отдыха у воды

Еще одна неприятная болезнь, зачастую сопровождающая детей на отдыхе, особенно на морском побережье, — энтеровирусная инфекция, преимущественно вызываемая вирусами типа Коксаки А16.

Среди первых симптомов инфекции:

лихорадка;

тошнота и рвота;

диарея.

Затем к ним могут присоединиться:

пузырьковая сыпь на ладонях и стопах;

высыпания вокруг рта;изменения на мягком небе и слизистой щек (стоматит).

— Если заболевание протекает без осложнений, ребенок обычно температурит несколько дней и затем быстро идет на поправку. Однако у детей до трех лет, часто болеющих или имеющих ослабленный иммунитет, возможно развитие более тяжелых форм заболевания, — подчеркнула педиатр.

Лето — сезон ягод, прогулок и… паразитарных инфекций

Теплое время года — это не только свежие фрукты и отдых на природе, но и период повышенного риска глистных инвазий, предостерегла специалист. Наиболее часто дети сталкиваются:

с энтеробиозом (острицами);с аскаридозом.

— Эти паразиты имеют схожие пути передачи и похожие симптомы, за исключением того, что острицы достигают в длину около 8–10 миллиметров, в то время как аскариды достигают и 10 сантиметров, — уточнила Смирнова.

На что могут обратить внимание родители:

капризность;

снижение аппетита;

круги под глазами;

бледность;

иногда высыпания на коже.

— Самый характерный симптом для остриц — анальный зуд, — отметила врач. — Лечение важно начинать своевременно еще и потому, что дети нередко повторно заражают сами себя: облизывают пальцы, грызут ногти, под которыми могут сохраняться яйца паразитов.

Как защитить ребенка от «летних болезней»

Чтобы снизить вероятность заражения и избежать неприятных последствий, эксперт рекомендует соблюдать несколько простых правил:

Гигиена рук — мыть руки необходимо после улицы, посещения общественных мест, перед едой и после туалета.

Качественная обработка пищи — овощи, фрукты, ягоды и зелень нужно тщательно мыть перед употреблением.

Безопасная вода — используйте только проверенные источники воды или кипяченую воду.

Соблюдение санитарных норм в общественных местах — особенно важно внимательно относиться к условиям питания на отдыхе и избегать сомнительных мест общественного питания.

Укрепление иммунитета — сбалансированное питание с достаточным количеством белка, витаминов и микроэлементов помогает поддерживать защитные силы организма.

— Регулярная физическая активность и прогулки на свежем воздухе также положительно влияют на иммунитет. Не менее важны полноценный сон и снижение уровня стресса, — добавила Смирнова.

Когда обращаться к врачу

При первых симптомах любого заболевания — высокой температуре, рвоте, поносе, выраженной слабости, высыпаниях или признаках обезвоживания — следует обратиться к врачу-педиатру, посоветовала эксперт.

— Летний отдых должен приносить ребенку новые впечатления, а соблюдение простых профилактических мер поможет сделать его не только приятным, но и безопасным, — заключила доктор.

А чем можно заразиться в детском лагере и как защитить от этого ребенка, «Вечерней Москве» рассказал терапевт Андрей Кондрахин.