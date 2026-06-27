Какие привычки помогут подростку отдохнуть и перезагрузиться

Многие школьники мечтают провести летние каникулы максимально спокойно: выспаться, посмотреть видео, полистать соцсети и ничего не делать. Но полноценный отдых — это не бездействие, а смена деятельности, новые впечатления и эмоциональная перезагрузка.

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Как организовать продуктивное, а главное полезное лето, рассказала педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Наталья Сергеева.

Прогулки без цели и спешки

Прогулка на свежем воздухе может стать отличным способом восстановиться. И речь не о спортивных нагрузках или четко спланированном маршруте. Часто достаточно неспешной ходьбы по парку, двору или набережной, без спешки и серьезных разговоров.

Для подростков такие моменты приобретают дополнительную ценность, если рядом родители. В этом возрасте дети нуждаются в поддержке, но не всегда готовы к прямым воспитательным беседам. Зато неформальное совместное времяпровождение — без давления и наставлений — помогает укрепить эмоциональную связь. Просто быть рядом, дышать одним воздухом, наблюдать за окружающим миром: это дает ощущение понимания и безопасности.

Психолог советует: вместо привычного «тебе надо больше гулять», предложите:

— «Давай просто пройдемся вместе?»; — «Хочешь вечером прокатиться на велосипедах?»; — «Может, сходим посмотреть закат у реки?».

При этом если подросток не настроен на общение — это тоже нормально. Порой тишина и спокойная прогулка помогают перезагрузиться лучше, чем любые разговоры.

Движение без давления

Летом физическая активность полезна, но главное условие — она должна радовать. Подростку проще втянуться в движение, если это не про «надо тренироваться для здоровья», а про удовольствие: например, игра в баскетбол с друзьями, велосипедные прогулки, скалолазание, плавание или скейтбординг.

Когда занятие выбирается по интересам, оно становится частью образа жизни, а не очередной обязанностью. Главное — убрать из общения давление и ожидания результата.

Фраза «Ты должен заниматься спортом» почти всегда вызывает сопротивление. Намного лучше сработают предложения без принуждения:

— «Может, в выходные сходим в бассейн?»; — «Я слышал, в парке собираются играть в волейбол»; — «Тебе вроде нравится бадминтон? Давай снова попробуем».

Летом дети и подростки особенно ценят возможность ощутить свободу. Поэтому важно, чтобы занятия спортом и физической активностью приносили радость и удовольствие, а не воспринимались как обязанность.

Новые навыки и ощущение «у меня получилось»

Летом полезно переключиться на занятия, где результат виден сразу. Испек пирог — угостил друзей, снял интересный кадр — момент запечатлен на память, освоил три аккорда на гитаре — можно сыграть простую песню. Неважно, чему учиться, главное, чтобы результат был ощутимым и можно было с гордостью сказать: «Я это сделал!».

Идеально, если подросток может освоить то, о чем давно мечтал, но не хватало времени. При этом, родителям важно не навязывать «полезные кружки», а поддерживать интерес ребенка:

— «Ты давно хотел научиться играть на гитаре. Может, попробуем?»; — «Давай устроим фотоохоту в парке?»; — «Я нашел интересный мастер-класс, можем сходить вместе».

Подростку особенно важно осознавать, что взрослые воспринимают его идеи всерьез, даже если они кажутся несерьезными.

Время в кругу семьи

Лето дает возможность восстановить то, на что в течение года часто не хватает времени, — спокойное семейное общение. Причем речь не о больших поездках или дорогом досуге. Иногда самые теплые воспоминания рождаются из вечеров дома в кругу близких.

Для подростка такие простые вещи, как совместный просмотр фильма, настольная игра, прогулка, разговор за чаем или приготовление ужина, могут быть гораздо важнее, чем кажется взрослым. Можно предложить:

— «Ты выбираешь фильм — я заказываю пиццу»; — «Хочешь, вечером просто посидим на балконе с чаем?»; — «Может, сыграем в настолку, в которую давно не играли?».

Именно в такие моменты спокойствия возникает чувство близости и поддержки.

Разговоры, в которых подростка слышат

Подросткам важно понимать, что их ценят не только за успехи и достижения. Поэтому обычные разговоры «по душам» нередко становятся главным источником внутренней опоры.

При этом беседы не должны быть похожи на попытку срочно дать совет. Иногда достаточно просто выслушать и задать несколько уточняющих вопросов:

— «Что тебя сегодня особенно зацепило и почему?»; — «Почему тебе нравится эта музыка?»; — «Если бы можно было заниматься чем угодно целую неделю, что бы ты выбрал?».

В таких беседах главное — не вступать в спор и не критиковать ответы подростка. Даже если вам кажутся странными или несерьезными его размышления, постарайтесь понять и поддержать его.

Лето, которое вдохновляет

Подростки во многом ориентируются на взрослых, в том числе в том, как отдыхать и заботиться о себе. Они подмечают, умеют ли родители переключаться и находить радость в простых моментах.

Лето — подходящий момент, чтобы показать ребенку: отдых — это не гонка активностей. Гораздо ценнее замедлиться, чаще быть рядом, вместе проживать простые моменты — гулять, болтать ни о чем, готовить ужин или смотреть на звезды.

Важно, чтобы у подростка после каникул остался не только список выполненных дел, но и ощущение спокойствия, уюта и комфорта. Ведь именно такой отдых позволит ему полноценно отдохнуть и приступить к учебе с новыми силами.