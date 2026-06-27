Как с помощью ИИ школьникам не забыть все за лето

Одна из любимых фраз учителей в сентябре: "Ну вот, опять все забыли за лето, придется повторять".

Конечно, летом не до учебы, это все же время отдыха и перезагрузки.

Но как совместить приятное с полезным и не забыть все за лето? Поможет искусственный интеллект.

О том, как использовать современные технологии для закрепления знаний и плавно подготовить ребенка к новому учебному году, "РГ" рассказывает учитель информатики московской школы N17 Вера Гусенкова.

Успеть до сентября

Главный совет на лето - дать ребенку полноценно отдохнуть. Пытаться пройти всю школьную программу заново бессмысленно: это приведет к перегрузке и вызовет отторжение к учебе еще до начала сентября.

- Полезнее будет сфокусироваться на повторении трех-четырех ключевых тем, которые вызывали у школьника сложности в течение года, - советует Вера Гусенкова. - Чтобы выбрать эти темы, надо заранее переговорить с учителем. Он выявит пробелы по результатам контрольных, выделив задания, где ребенок сделал больше всего ошибок, или посмотрит динамику успеваемости. А родителям в свою очередь достаточно открыто узнать у ребенка, какие уроки были самыми трудными и что хотелось бы повторить.

Когда темы определены, искусственный интеллект может стать помощником для их закрепления. Он позволяет заниматься в спокойном домашнем режиме, при этом легко адаптируется под уровень знаний школьника.

Поговори с ИИ

Прежде чем давать школьнику работать с нейрсетью, нужно донести до детей важное правило: готовые ответы без собственного осмысления не дадут результата, поэтому искусственный интеллект для них - только персональный ассистент и "партнер по диалогу", но никак не истина в последней инстанции.

- Нужно правильно формулировать запрос (промпт) - включать в него роль нейросети, класс ребенка, точную тему, формат задачи и жизненные условия для повышения интереса, - отмечает эксперт.

Например, запрос по математике может выглядеть так:

"Твоя роль - быть помощником в повторении школьных материалов. Составь 5 задач на тему "Дроби" для 5 класса с обыкновенными дробями. Условие свяжи с реальной жизнью: приготовлением еды или покупками. В конце дай подробные пошаговые решения".

А вот вариант промта для занятий по русскому языку:

"Твоя роль - быть помощником в повторении школьных материалов. Придумай упражнение на тему "Правописание приставок пре- и при-". Составь 10 предложений, где нужно вставить буквы. После упражнения дай ключ с ответами и коротким правилом в 2-3 предложения".

- Ребенку нужно объяснить, что при работе с ИИ важно задавать уточняющие вопросы, проверять логику решения по шагам и критически оценивать результат. Это поможет закрепить понимание об особенностях технологии и развить собственное мышление, - подчtркивает учитель информатики.

Как выстроить самостоятельную интеллектуальную тренировку?

Удобно использовать такую цепочку: вспомнил тему - попробовал решить - получил обратную связь от ИИ - исправил ошибку - нашел применение знаниям в жизни - зафиксировал прогресс.

ИИ в этом формате помогает не бросить задачу при первых неудачах: он дробит ее на шаги, хвалит за правильные ответы, предлагает визуальные аналогии и позволяет вернуться к теме позже.

График летнего обучения

Летом жесткое расписание может быть неэффективным. Оптимальный вариант - гибридный Формат. Задайте общие правила: например, заниматься два раза в неделю по 15-20 минут, а конкретные дни оставьте на усмотрение ребенка. Так вы сохраните баланс между поддержанием знаний и отдыхом, а школьник научится брать на себя ответственность без стресса.

Идеальные часы для тренировок

Как выяснили эксперты, активнее всего мозг работает с 9.00 до 11.00 или с 15.00 до 17.00.

Но все же каждый ребенок уникален, поэтому лучше ориентироваться на его настрой и вовремя корректировать формат по его просьбе.

Проверка

- В конце августа ИИ используем для бережной диагностики результатов. Оптимальный формат - поэтапная выдача вопросов по одному в чате, - объясняет Вера Гусенкова. - Это снижает тревожность и не дает ребенку механически пролистывать тест.

Родителю достаточно отправить такой запрос:

"Ты проверяешь знания ребенка после проделанной за лето работы. Составь интерактивный диагностический тест для ученика такого-то класса по летним темам. Задавай по одному вопросу, жди ответа, пиши краткий разбор ошибки и переходи к следующему. Всего 10 вопросов. В конце выдай отчет о слабых местах".

После выполнения теста ИИ разберет ошибки и покажет общую картину: какие пробелы удалось закрыть, а на что родителю или учителю стоит обратить внимание в первые недели сентября.