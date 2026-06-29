Эксперт рассказала, какие дети чаще становятся жертвами мошенников

Подростки от 14 до 17 лет из благополучных семей чаще всего попадаются на уловки мошенников из-за высокого уровня ответственности. Об этом в интервью ТАСС рассказала руководитель проекта "Перезвони сам" Департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина.

"В нашем портрете [наиболее уязвимых для влияния мошенников детей] получились 14-17-летние москвичи. И в дополнение скажу, что для меня было большим открытием, что это как раз не трудные подростки, а именно дети из хороших, полных семей, которые имеют увлечения, ходят в какие-то секции, являются ответственными. И вот эта ответственность иногда их немножечко подводит, наверное", - сказала она.

Шилина отметила, что высокий уровень ответственности - это хорошее качество, с которым нужно работать.

"Нужно им объяснить, что этот уровень ответственности относительно семьи, школы и так далее - это полезно и нужно. А когда неизвестные лица дают какое-то задание - что-то сделать, кого-то спасти, - вот эту ответственность нужно немножечко остановить и подумать", - подчеркнула собеседница.

Информационный онлайн-проект "Перезвони сам" создан в декабре 2022 года правительством Москвы совместно с ГУ МВД России по городу Москве. Он помогает москвичам защититься от телефонного и интернет-мошенничества. Памятки и рекомендации экспертов, вебинары и лекции проекта можно найти на его сайте.