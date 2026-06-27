С 1 сентября в России вступает в силу ГОСТ для игрушек с искусственным интеллектом. Это первый в мире документ такого уровня, который устанавливает единые правила для целой категории детских товаров, пару лет назад казавшихся футуристической экзотикой, а сегодня ставших частью повседневной жизни миллионов семей.

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Как подчеркивают в Росстандарте, документ не имеет международных аналогов и впервые формирует комплексный подход к безопасности и ответственному применению ИИ-технологий в детских товарах.

Умным игрушкам — умные правила

ГОСТ распространяется на интерактивных кукол и фигурки с распознаванием речи, роботизированные игрушки, умные устройства, игровые консоли и аксессуары с элементами ИИ, предназначенные для детей от 1 года до 14 лет. Принципиальное отличие нового стандарта в том, что он рассматривает такую продукцию не просто как «электронную игрушку», а как интеллектуальную игровую среду, а значит, безопасность теперь определяется не только физическими характеристиками вроде отсутствия острых краев или токсичных красителей, но и целым рядом новых параметров.

Среди них цифровая и информационная безопасность — защита данных ребенка и контроль подключения к внешним сервисам, а также психоэмоциональная безопасность, которая запрещает сценарии, способные вызывать страх, тревогу, агрессию или, что особенно важно, чрезмерную эмоциональную привязанность к устройству. Отдельный блок требований посвящен защите персональных данных: ГОСТ предписывает минимизировать объем собираемой информации, получать согласие родителей, ограничивать передачу данных третьим лицам и соблюдать специальные условия при использовании биометрии.

Как отметил руководитель Росстандарта Антон Шалаев, сегодня важно учитывать особенности работы алгоритмов, защиту персональных данных и содержание взаимодействия с ребенком, и новый ГОСТ впервые формирует целостный подход к этим вопросам.

Но почему этот документ появился именно сейчас, а не год или пять лет назад? А дело вот в чем: рынок умных игрушек растет взрывными темпами. По данным исследований, в 2025 году обороты по электронным и интерактивным игрушкам увеличились на 150 процентов. При этом до сих пор безопасность подобных товаров со встроенным ИИ оценивалась по стандартам, созданным для обычных плюшевых медведей и деревянных кубиков, что, мягко говоря, не учитывало специфики. Как справедливо отмечает президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, если игрушка распознает речь ребенка, отвечает ему, запоминает сценарии, подключается к сервисам и способна влиять на игровое поведение, к ней уже нельзя подходить как к обычной электронной игрушке.

Делайте сами, решайте сами

Что именно пытаются контролировать чиновники, объяснил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин. По его словам, самая очевидная опасность таких игрушек — сбор персональных данных ребенка.

Игрушка подключается к интернету и в диалоге выведывает у малыша имя, возраст, адрес, а дети, как известно, доверчивы и отвечают на все вопросы, — объясняет специалист.

Дальше, продолжает эксперт, возникает вопрос, куда эти данные уходят. По информации аналитиков бизнеса, доля импортной продукции на российском рынке детских игрушек достигает 90 процентов, львиная доля поставок приходится на Китай — 74,8 процента рынка.

Производители этих игрушек — чаще всего зарубежные компании. А значит, никто не знает, какой именно искусственный интеллект работает внутри и где обрабатываются собранные данные, — предупреждает Алексей Курочкин. — Если алгоритм начнет учить ребенка плохому, вовремя это отследить не получится — проверка слишком дорогая и технически сложная.

И тревожные примеры подобного уже можно наблюдать в других странах. Так, в начале 2026 года в ходе проверки безопасности выяснилось, что американская компания по производству интерактивных плюшевых игрушек со встроенным искусственным интеллектом оставила незащищенными более 50 тысяч расшифровок детских чатов. Любой, у кого был аккаунт популярной международной почты, мог прочитать имена детей, даты рождения, имена членов семьи и подробные истории разговоров.

Злоумышленнику такого объема информации достаточно, чтобы выстроить доверительные отношения с ребенком. А дальше в ход идут классические схемы: выманивание из дома, шантаж родителей или использование голосовых записей для взлома банковских приложений.

Эксперт уверен, государство выбрало правильный момент для вмешательства. Глобальный рынок игрушек на основе ИИ, по прогнозам, к 2030 году достигнет 56 миллиардов долларов. А значит, регулировать сферу нужно уже сейчас. Однако сам Алексей предлагает даже более жесткие меры. Он убежден, что следовало бы заранее запретить использование иностранного искусственного интеллекта в детских игрушках, разрешив производство только российским компаниям.

Я предлагаю передать эти полномочия нескольким отечественным разработчикам, которые действительно разбираются в детской психологии и безопасности, — делится мнением эксперт. — А то мы постоянно рассуждаем о патриотизме, пока на полках лежат игрушки с западными алгоритмами. Почему бы нашим детям не общаться с отечественным искусственным интеллектом, раз без него никуда?

Атрофия воображения

Если эксперты по кибербезопасности бьют тревогу по поводу утечек данных, то детские психологи смотрят на проблему с несколько другой стороны. Как умные игрушки меняют природу детства, рассказала учитель-дефектолог, детский психолог Мария Ерофеенко.

Она напоминает: раньше ребенок сам оживлял куклу — придумывал ей характер, голос, историю. Так он тренировал воображение и учился быть творцом собственного мира.

Теперь, с приходом ИИ-игрушек, характер задает алгоритм, и ребенок перестает придумывать сам — он только выбирает из готового. Но воображение — это мышца, и, если ее не тренировать, она атрофируется, — предупреждает психолог. — А у современных детей этой мышцы почти не остается, потому что за них все придумывают.

Но это, по словам эксперта, не главная опасность. Искусственный интеллект никогда не устает, не злится и не отказывает. Он всегда подстраивается под ребенка, в то время как в реальной жизни люди понимают друг друга по невербальным сигналам: голосу, паузам в речи, взглядам.

Если ребенок привыкнет к подобному «гладкому» общению без живых реакций, он не научится распознавать чужие эмоции, — поясняет Мария Ерофеенко. — Он не сможет понять, что друг расстроен, что мама устала, что одноклассник на него обижен.

Еще один тревожный аспект, который выделяет психолог, — отсутствие отказа. Родители и учителя должны определять границы и правила, учить ребенка терпению и уважению.

Без живого отказа и живого осуждения ребенок не научится справляться с разочарованием и считаться с другими, — считает психолог. — А это основа социализации.

Эксперт проводит параллель с прошлым: раньше в песочнице, в классе, во дворе дети учились договариваться, уступать, искать общий язык. Теперь у каждого свой персональный искусственный интеллект — удобный и безотказный.

Мы рискуем вырастить поколение, которое не умеет слышать других и работать в команде, — предостерегает эксперт.

Больше всего тревоги у педагога вызывает вопрос доверия. Ребенок может научиться рассказывать игрушке то, что должен доверять маме или папе, потому что плюшевый компаньон не осудит, не будет злиться или ругать.

Но быть тем, кто пропускает через себя самое сокровенное, — это прямая родительская обязанность, — подчеркивает Мария Ерофеенко. — А мы, получается, своими руками передаем этот доступ корпорации, даже не зная, как используются эти данные и кому они попадают.

В завершение эксперт напоминает: игрушка может помогать, но не должна заменять живое общение.

Никакой алгоритм не обнимет за вас вашего ребенка, не поцелует, не потреплет по голове и не прошепчет на ухо: «Я тебя люблю», — резюмирует детский психолог. — Это зона исключительной ответственности родителей. И отдавать ее искусственному интеллекту — преступление против детства и самой сути воспитания.

Что касается абсолютно рациональных страхов экспертов, приходится признать: проблема существует, и серьезная. Государство со своей стороны сделало первый шаг: создало правила, обозначило границы, впервые попыталось навести порядок в сфере, где до сих пор царил полный хаос. Но даже самый продуманный ГОСТ не может заглянуть в вашу гостиную и проверить, о чем шепчется с ребенком его «умный» друг. Так что держите ухо востро и руку на пульсе, потому что в конечном счете именно вам решать, кто и как будет воспитывать ваших детей. Даже если этот «кто-то» — безотказный алгоритм в плюшевой обертке.

КСТАТИ

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков запатентовал товарный знак «Бабайка» — это будет российская умная игрушка с искусственным интеллектом, задуманная как ответ на популярных китайских монстриков лабубу. Проект амбициозный: вместе с режиссером Алексеем Учителем создатели планируют развернуть целую киновселенную вокруг «Бабайки». Обещают, что это будет не просто игрушка, а интерактивный компаньон на базе ИИ, способный общаться с детьми.

СКАНДАЛ

В конце 2025 года разразился громкий скандал: плюшевый мишка от сингапурской компании, работавший на базе популярной нейросетевой модели, давал детям пошаговые инструкции, как зажечь спички, рассказывал, где в доме найти ножи, и вступал в откровенные разговоры о сексуальных практиках, включая ролевые игры и фетиши. Исследователи из американской компании выяснили, что игрушка не только объясняла, что такое «бондаж», но и спрашивала: «Что из этого тебе было бы интересно попробовать?» После публикации отчета ИИ-компания отключила производителя от своих моделей, а продажи игрушки остановили.