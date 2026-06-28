Как изменились списки для чтения на лето

В 2026 году списки литературы для изучения в школе претерпели изменения. Например, программные произведения Пушкина, «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка», перенесли в 10-11-й классы. Зато ученикам 5-9 классов добавили советских и даже современных писателей. И самое главное – учителя получили автономию формировать списки для внеклассного чтения, списки литературы для изучения летом самостоятельно.

По заявлению Минпросвещения РФ, в список внеклассного чтения впервые включили современные патриотические произведения о подвигах защитников Отечества. В их числе сборник Олега Роя, книги Михаила Федорова и Олега Измайлова («Донбасс — сердце России»).

Но фундаментом чтения для школьников, конечно, остаются русские классики. Пушкин, Толстой, Гоголь, Достоевский и их главные произведения. Одновременно, из обязательного для школьников исчезли авторы первой половины XIX века: оды Ломоносова, произведения Сумароков и Державина. Фонвизина в программе оставили (и Митрофанушку, чтобы школярам было, на кого равняться).

Так приблизительно выглядит этот классический фундамент по годам обучения:

5–6-й классы (освоение жанров): Здесь закладывается база. В списках неизменно встречаются А.С. Пушкин (сказки, «Руслан и Людмила»), Н.В. Гоголь («Вечера на хуторе...»), И.С. Тургенев («Муму»), Л.Н. Толстой («Кавказский пленник»), А.П. Чехов (рассказы), а также мифы Древней Греции и русские народные сказки.

7–8-й классы (углубление): Переход к крупным формам. Ключевые произведения: А.С. Пушкин («Станционный смотритель», «Полтава»), М.Ю. Лермонтов («Песня про купца Калашникова»), Н.В. Гоголь («Тарас Бульба»), И.С. Тургенев (рассказы из «Записок охотника»), Л.Н. Толстой («После бала»), а также М. Горький и А.С. Грин .

9-й класс (русская классика XIX века): Программа становится очень насыщенной. Летом настоятельно рекомендуют прочитать ключевые объемные произведения, так как в учебном году на это просто не хватит времени . Главный костяк: «Горе от ума» (Грибоедов), «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка» (Пушкин), «Герой нашего времени» (Лермонтов) и «Мертвые души» (Гоголь) .

10–11-й классы (систематизация и повтор): В этих классах программа охватывает масштабные романы-эпопеи. Ядро: «Отцы и дети» (Тургенев), «Преступление и наказание» (Достоевский), «Обломов» (Гончаров), «Война и мир» (Толстой). Особенность 2026 года — «Евгений Онегин» и «Капитанская дочка» теперь включены в программу 10–11-х классов для обязательного повторения.

Но, поскольку единого списка нет, в разных школах акценты могут смещаться. Например, многие словесники в соответствие с ведомственной рекомендацией включают в программу 10-11-х классов для повторения и другие важные произведения: «Молодую гвардию» Фадеева или «Тихий Дон» Шолохова, произведения советских авторов военных лет.