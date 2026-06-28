Как изменится работа детсадов в России

Министерство просвещения России планирует обновить стандарт деятельности детских садов. Об этом в воскресенье, 28 июня, рассказал глава ведомства Сергей Кравцов. Председатель национального Родительского комитета, лидер волонтерского сообщества детской безопасности «Заступник» Ирина Волынец рассказала «Вечерней Москве», что изменится в работе детских садов и зачем нужны эти нововведения.

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Что изменится

Планируется, что в обновленный стандарт включат требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания. Ведомство активно занимается модернизацией пространств детских садов, и отдельное внимание уделяется формированию доступной инфраструктуры для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Также ведомство делает акцент на знакомстве детей с наукой в дошкольных программах и развивает кадровый потенциал.

Ирина Волынец напомнила, что 2026 год объявлен Годом дошкольного образования, и в этом контексте инициатива Минпросвещения по обновлению ФГОС дошкольного образования выглядит своевременной и давно назревшей.

Эксперт отметила, что анонсированы четыре ключевых направления изменений:

Включение в стандарт требований к минимальному перечню средств обучения и воспитания. Фактически это попытка законодательно закрепить тот минимальный набор игрушек, пособий и оборудования, который должен быть в каждом детском саду, чтобы ребенок мог полноценно развиваться.Создание качественной инфраструктуры для детей с ограниченными возможностями здоровья.Раннее знакомство дошкольников с наукой через исследовательскую деятельность.Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования.

Зачем нужны эти изменения

Эксперт отметила, что на сегодняшний день наблюдается колоссальный разрыв между тем, что есть в элитных частных садах и в обычных муниципальных учреждениях.

— Закрепление минимальных требований на федеральном уровне — это попытка выровнять «игровое поле», чтобы каждый ребенок, независимо от места проживания и достатка родителей, имел доступ к базовым условиям для развития, — сказала она.

Специалист подчеркнула, что инклюзивная составляющая также крайне важна.

— Дети с ограниченными возможностями здоровья не должны чувствовать себя изгоями, а их родители — биться за элементарные условия посещения сада, — считает Волынец.

Кроме того, раннее вовлечение в науку — это правильный тренд, но здесь важно не перегнуть палку и не превратить детский сад в мини-школу, лишив детей главного — игры и свободного творчества, добавила собеседница «ВМ».

Станет ли лучше в детских садах

По ее мнению, сам по себе стандарт — это лишь документ. Станет ли лучше в детских садах, зависит исключительно от того, что за ним последует.

— Если за этими требованиями придет реальное финансирование, контроль за исполнением и, самое главное, уважение к труду воспитателей, то, безусловно, станет лучше. Если же это останется формальной бумагой, которую спускают сверху, а сады по-прежнему будут выживать, то ничего не поменяется, — сообщила Волынец.

Помимо этого, эксперт объяснила, что особенно настораживает кадровый вопрос. Можно прописать любые требования к оборудованию, но если в группе на 30 детей работает один уставший воспитатель с зарплатой ниже средней по региону, никакие «средства обучения» не сделают образование качественным.

— Я не раз поднимала тему нехватки воспитателей и предлагала конкретные меры, например, приоритетное зачисление ребенка в сад при условии, что его мама работает там младшим воспитателем. Без решения кадровой проблемы все остальные нововведения рискуют остаться благими пожеланиями, — говорит она.

Какие еще изменения нужны в детских садах

Специалист добавила, что есть как минимум три острых точки, которые требуют изменений в детских садах:

Реальный пересмотр нагрузки на воспитателей. Сейчас на них возложена чудовищная бюрократическая работа по заполнению бумаг, отнимающая время, которое должно быть посвящено детям. Доступность детских садов. Несмотря на строительство новых учреждений, очереди остаются проблемой во многих регионах. Гибкость форм пребывания. Инициатива о продлении работы детских садов до восьми часов вечера — правильный шаг, потому что современный рынок труда требует от родителей гибкости. Но это должно сопровождаться достойной оплатой труда воспитателей, работающих в такие смены.

— Обновление стандарта — шаг в правильном направлении, но это только первый шаг по очень длинной дороге. Главное, чтобы за красивыми лозунгами стояла реальная поддержка педагогов и конкретные деньги, которые будут доходить до каждой группы. Именно тогда мы сможем сказать, что дошкольное образование в стране действительно вышло на новый уровень, — заключила собеседница «ВМ».

Работу детских садов предложили продлить до 20:00, потому что действующий график не соответствует реальным условиям жизни работающих родителей. Для продленного режима могут перестать задействовать воспитателей — безопасность и уход за детьми могут обеспечивать нянечки и младший персонал. Нужна ли такая мера и как продление работы детских садов скажется на детях и родителях — в материале «ВМ».