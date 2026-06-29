Как родители устраивают отпуска в разгар учебного года

Детское (и родительское!) планирование путешествий обычно подчинено графику школьных каникул. Однако некоторые всё же находят способ схитрить — и уехать, например, на море в бархатный сезон, легонько соврав в школе, что ученик приболел (все всё понимают, конечно). Приучать детей ко лжи вроде нехорошо — поэтому в правительственных кулуарах решили обсудить возможность ввести для школьников, помимо каникул, «семейный отпуск» — пять дополнительных выходных дней, которые можно будет как раз потратить на поездки. Идея благая, — но, кажется, очень уж несвоевременная.

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«По семейным обстоятельствам Васи не будет в школе со среды по понедельник», — такие сообщения стали почти что нормой жизни в благополучные 2010-е годы, когда родители запросто могли ухватить недорогие билеты на распродаже и захотеть спланировать семейный отпуск вне графика каникул. Учителя ворчали, конечно, но все всё понимали. Как минимум потому, что во время школьных каникул, которые одинаковые для всех, цены на туры традиционно взлетают вдвое.

Старая мудрость: «Не можешь остановить безумие, возглавь его!». Так, очевидно, рассуждают авторы инициативы, в конце недели прозвучавшей в кулуарах федерального парламента — предоставлять школьникам дополнительный семейно-образовательный отпуск продолжительностью до пяти учебных дней в течение учебного года. Мол, это позволит российским семьям заранее планировать краткосрочные совместные поездки без риска возникновения вопросов, связанных с посещаемостью занятий. Предоставлять школьный семейный отпуск предполагается по заявлению родителей или законных представителей, при условии уведомления школы заранее. Запрошенная по всем правилам «семейная пятидневка» не должна считаться пропуском без уважительной причины и отражаться в статистике посещаемости как нарушение – это предложено закрепить законодательно.

Если, конечно, такой закон появится. Что вряд ли.

Родители, обсуждающие предложение в тематических чатах, в целом идею поддерживают. Хотя и с оговоркой, что пропустить школу – сегодня отнюдь не самая большая сложность в организации поездки с детьми.

Само собой, все и так забирают ребенка, если подвернулся шанс его вывезти к морю в учебное время, - рассуждает Марина, мама двух столичных школьников. – Мы с мужем и сами так сделали, когда нам попался удобоваримый по деньгам и условиям тур в Турцию на апрель. Детей пришлось вырвать из учебного процесса, но мы подумали – неделя всего, пустяки, в сравнении с возможностью побыть на море. Летом мы точно не вырвемся. К тому же, в каникулы на доступных направлениях, а их осталось немного, не протолкнуться. Отдыхать с детьми в учебное время намного комфортнее. В школе пришлось сказать, что дети заболели, а что делать?! Если б я заявила, что увожу их отдыхать посреди четверти, их бы потом учителя затравили. У нас такое уже было: родители одной девочки честно сообщили, что возникла возможность свозить ребенка на курорт. Их стали отговаривать: мол, важный материал пропустит. Но они все равно уехали. А когда та девочка вернулась в класс, ей на каждый невнятный ответ все учителя: «А вот нечего было отдыхать среди учебного года!» При том, что она не хуже других отвечала, просто было, чем попрекнуть. А тех, кто никуда не уезжал, но все равно ничего не знает, учителям попрекать все равно, что самих себя: недоучили.

По словам этой мамы, сделала она так впервые, поэтому не предусмотрела очень важный момент: дети вернулись в школу после «болезни» загорелые.

— Нам просто повезло, что «болели» они вплоть до майских, а там уже и солнечные дни выдались, можно было сказать, что на даче загорели, - делится своим везением Марина. – Но вообще это надо как-то предусматривать. Очень неприятно попадаться на вранье!

— Но ведь ваши дети все равно уже в курсе, что вы обманули школу! Наверняка с друзьями потом поделились, что отдыхали. Да и учителя, скорее всего, не дураки, догадались…

— В том-то и дело, что догадываются пусть сколько хотят! Но на одних догадках прогул не поставишь. А вот если бы обман вскрылся, скажем так, официально, нам бы показательную казнь устроили, наставили бы пропусков. Наши учителя говорят, что «некоторые разъезжают, а им потом отвечать за пробелы».

— А как насчет приучения детей ко лжи?

— Ой, сейчас жизнь такая, хочешь жить - умей выворачиваться. По крайней мере, это точно не самая страшная ложь, которую наблюдают мои дети. Я своих хоть заранее подготовила, беседу провела о необходимости. А когда мы сели в Москве, но из самолета еще не выпускали, весь салон с интересом прослушал телефонную беседу одной мамаши, благо она на всех зашикала: «Тихо, из школы звонят!». С ней было двое детей, она, видимо, в школе сказала, что они больны, но самих детей не предупредила. И вот звонит ей классная руководительница с вопросом про самочувствие пропускающих учеников. Мамаша давай расписывать: «Ой, у Машеньки из носа неделю течет, а у Пашеньки температуру только вчера сбили!». Пассажиры на соседних креслах ржут, а Машенька и Пашенька, загоревшие и отдохнувшие, сидят, раскрыв рты, и слушают, как их мама заливает их учительнице. Вот это, я считаю, неправильно. Если уж врать, то надо хоть на каком-то отрезке честным быть. Я вот в школе наврала, но детям честно сказала: хотите на море – придется прибрехнуть.

Судя по тематическим чатам, отдых с детьми «в противофазе» - в учебное время – освоило уже немало родителей. Плюсы – меньше народу, чем в каникулы, и дешевле – если ехать в места, ориентированные на семейный отдых.

В отелях «все включено» Египта и Турции наших точно меньше, пока дети учатся, - говорит Лидия, мама семиклассницы из Калужской области. – Другое дело, что и ребенку скучно: на каникулах собирается компания по возрасту, аниматоры переходят на подростковый формат. А в учебное время только малышня, дошкольники. Или, наоборот, только взрослый контингент. Даже не знаю, что хуже: первые шумят, вторые напиваются и тоже шумят. Но уж лучше это, чем на каникулах с вечера лежак сторожит, а про цены, набитые отели и самолеты я даже не говорю.