Топ ошибок в воспитании юной принцессы

Каждая девочка смотрит на папу и учится тому, какими должны быть мужчины, как к ней должны относиться и какой любви она заслуживает. И это не громкие слова — это ежедневная практика, которая формирует сценарии на всю жизнь.

Психолог Оксана Корякина в беседе с WomanHit еще раз подчеркнула важную роль отцовского воспитания в жизни дочки. Она не отрицает, большинство пап искренне хотят дать дочерям самое лучшее, но, увы, совершают одни и те же ошибки. И расплачиваются за это не они, а их повзрослевшие девочки, которые выбирают не тех мужчин, терпят неуважение и не знают, как отстаивать свои границы. Мы собрали главные просчеты в воспитании дочерей, а заодно разъяснили, как их избежать.

Ошибка №1: Обесценивать маму

Дети практически не воспринимают наших нравоучений. Они впитывают то, что видят. И если папа позволяет себе грубо разговаривать с мамой, перебивать ее, обесценивать ее чувства или показывать, что эмоции — это слабость, девочка делает свои выводы.

«Не из слов, а из поступков девочка быстро замечает, как в семье принято общаться с близкими, как реагировать на слезы, на отказы, на усталость, на несогласие. И потом именно это для нее и становится нормой. Чаще всего она этого не понимает — это просто становится нормой ее жизни, которую она потом несет во взрослые отношения с другими людьми», — предупреждает эксперт.

Именно поэтому первое, чему должен научить отец свою дочь — уважению к другим. Начинается все с его собственного поведения в отношении женщин.

Ошибка №2: Блокировать эмоции

Когда папа говорит дочери «не реви», «нечего обижаться» или «не придумывай», ему кажется, что он воспитывает характер. На самом деле он учит ее одному: свои чувства лучше прятать. А чтобы тебя любили, нужно быть удобной и послушной.

«На первый взгляд это кажется воспитанием. Но на деле девочка учится другому: чтобы тебя любили, нужно быть удобной, послушной, слушаться. И это уже рискованный сценарий. Такая девочка потом может не замечать, где ее продавили, где с ней обошлись грубо, где ее границы нарушили, потому что она уже привыкла подстраиваться и действовать по шаблонам, которые ей диктуют», — объясняет психолог.

Отцу важно научиться выдерживать эмоции дочери. Не спасать от них, не гасить, а быть рядом, когда страшно, обидно или непонятно. И не обесценивать ее чувства, даже если они кажутся нелепыми.

Ошибка №3: Заставлять заслуживать любовь

Самый травматичный сценарий — когда любовь папы становится условной. «Будешь хорошо себя вести — тогда я буду тебя любить». Для девочки это послание становится фундаментом ее личности.

«Если девочка слышит подобное, она начинает собирать себя по кусочкам, отвечая на вопрос: какой мне надо быть, чтобы меня не отвергли? Какой мне нужно быть, чтобы меня любили? Она начинает вести себя так, чтобы получать эту любовь и не получать отвержения. Чаще всего это приводит к тому, что девочка растет слишком зависимой от оценки или все время старается быть правильной», — делится специалист.

Настоящая любовь не должна быть наградой за пятерки, убранную комнату или хорошее настроение. Ребенок должен знать: его любят просто так, безусловно. И точка.

Ошибка №4: Воспитывать «особенную принцессу»

Есть и другая крайность. Когда папа возводит дочь на пьедестал, называет самой лучшей и безупречной принцессой даже за самые обычные действия. Казалось бы, что плохого в любви и восхищении? Но и тут есть подводные камни.

«Когда папа восхищается дочкой вообще во всем подряд, называет ее самой лучшей принцессой, даже если она просто сделала что-то обычное, — это тоже не приносит пользы. Вместо реальной опоры появляется культ особенности. Здорово хвалить дочь, замечать ее красоту, ум, старание, нежность, но не нужно раздувать из этого особую роль, будто она должна быть безупречной всеобщей любимицей или уже такая, как безупречная принцесса», — предупреждает психолог.

Девочке полезно слышать не только похвалу, но и сталкиваться с реальностью: с «нет», с неудачей, с тем, что мир не крутится вокруг нее. Это не делает ее менее любимой. Наоборот — именно так формируется устойчивость к жизненным трудностям.

Ошибка №5: Решать за дочь все проблемы и спасать от любой трудности

Еще один частый сценарий — гиперопека. Когда папа делает за дочку домашку, выбирает друзей, принимает решения и ограждает от любых сложностей. Или наоборот — бросает в другую крайность: «разбирайся сама».

«Надежный папа — это не тот, кто все решает за дочку и не дает ей шага сделать самой. А наоборот — это тот, к кому можно прийти, когда страшно, непонятно или обидно. И он не сделает что-то за дочь, но и не оборвет: „разбирайся сама“. Такой отец показывает: я рядом, я могу выдержать твои чувства, я могу тебя выслушать, помочь разобраться. Но и ты можешь справиться, при этом я рядом», — говорит эксперт.

Задача папы — не заменить дочери жизнь, а научить ее жить. Быть опорой, а не костылем. Поддерживать, а не спасать.

«Хороший папа для девочки — это не герой, а живой, включенный, уважающий взрослый. Он показывает примером, что отношения строятся на безопасности, на границах, на уважении. И тогда у дочери гораздо больше шансов вырасти не принцессой, которую все обязаны беречь, а человеком, который умеет беречь себя сам и уважительно относиться и к себе, и к другим», — резюмирует психолог.

И если вы, папы, хотите, чтобы ваша дочь выбирала достойных мужчин, умела говорить «нет» и не терпела неуважения — начните с себя. Прямо сегодня.